アトレティコが“本物の強さ”見せる…破竹の7連勝で暫定ながらラ・リーガ首位浮上！グリマルド＆ジュリアーノ弾でレバンテ撃破

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アトレティコがレバンテ撃破。ラ・リーガで暫定首位に立つ。

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31日のラ・リーガ第11節、アトレティコ・マドリーはアウェーでのレバンテ戦を2-0で制した。

ラ・リーガ6連勝中と勢いに乗るアトレティコが、今回乗り込んだのはレバンテ本拠地シウター・デ・バレンシアだ。シメオネ監督はGKオブラク、DFジョレンテ、プビル、ハンツコ、グリマルド、MFジュリアーノ、バリオス、ヒュルマンド、バエナ、FWイ・ガンイン、フリアン・アルバレスをスタメンとしている。

前半、アトレティコはここ最近の前線に5枚を並べる攻撃を継続。4-4-2システムを敷くレバンテのDF＆MFのラインの間に、右からジュリアーノ、イ・ガンイン、フリアン、グリマルド、バエナが並んで流動的に動きながらスペースをつくり出そうとした。

この攻撃は36分に実を結んでいる。左サイドのバエナが内側を走るグリマルドに浮き球のパスを送ると、オラサガスティがクリアミス。こぼれ球を拾ったアトレティコの超攻撃的サイドバックは、そのままペナルティーエリア内左に侵入して、巧みかつ豪快な左足のシュートでニアサイドを破った。

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先制して試合を折り返したアトレティコは、さらに62分に加点。前のめりになるレバンテを相手に、右サイド後方からプビル、ジョレンテ、イ・ガンインと縦にボールをつないでいき、イ・ガンインのタメと縦パスからバエナが中央の大きなスペースを獲得。前を向いて敵陣を走るバエナは、フリアンが両センターバックを引きつけたことでフリー気味になった右のジュリアーノにスルーパスを送り、このパスに追いついた背番号20が右足でボールを枠内に流し込んでいる。

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アトレティコは2点リードを維持したまま試合終了のホイッスルを聞き、ラ・リーガ7連勝を達成。前節でクラシコに敗れたバルセロナを抜いて、暫定で首位に浮上した。

今季序盤こそつまずいたアトレティコだが、苦手なアウェーで4連勝を飾るなど、ここに来て一つの壁を破った感がある。シメオネ監督はイ・ガンイン、フリアン、グリマルド、バエナ、バリオスら、テクニックの高い選手たちの生かし方を見出したようである。

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この試合では前半にポジショナルな攻撃、後半に流麗なトランジションからの攻撃でゴール。相手が引いて守っても前のめりになっても、それに対応する攻め方を身につけている。加えて、今日は欠場だったもののクティ・ロメロが加わったDFラインは堅牢そのもので、今季ここまでの失点数はリーグ最少の8点に抑えている。ここ数シーズンは不安定だったアトレティコだが、今季は“本物の強さ”を手にしたようだ。このまま駆け抜け、2020-2021シーズン以来となるラ・リーガ優勝を果たすことはできるだろうか。