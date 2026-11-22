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アトレティコがヘタフェに快勝した。

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22日のラ・リーガ第13節、アトレティコ・マドリーは敵地コリセウム・アルフォンソ・ペレスでのヘタフェ戦に3-0で勝利した。

インターナショナルウィーク明け、アトレティコはヘタフェとのダービーに臨んだ。シメオネ監督はGKオブラク、DFジョレンテ、ル・ノルマン、ハンツコ、グリマルド、MFジュリアーノ、バリオス、コケ、カルドーソ、バエナ、FWフリアン・アルバレスを先発で起用している。

立ち上がりにこそヘタフェに攻められたアトレティコだったが、その後には完全にゲームを支配。攻守の安定を取るカルドーソ、中盤の底から攻撃を組み立てるコケ、自由に動き回り創造的プレーを見せるバリオス、超精度の右足を振るうバエナと、中盤の構成力でヘタフェを圧倒した。

アトレティコが先制点を決めたのは10分のことだった。ペナルティーエリア内のフリアンのバックパスから、エリア手前左のバエナが右足を一閃。地を這うボールが、GKソリアの横っ飛びもむなしく枠の左隅に収まっている。バエナは今季6得点目で、チーム内得点王となっている。

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アトレティコは30分に2点目を獲得。左CKの場面、フリアンがクロスを送ると、飛び上がったソリアがボールに触れられず。同GKの後方に詰めていたカルドーソがネットを揺らしている。

2点リードで試合を折り返したアトレティコ。後半は少しペースを落としたものの、手堅いプレーでヘタフェのチャンスを許さない。そして89分、途中出場のスルロットがペナルティーエリア内でジェネに倒されてPKを獲得（ジェネは一発退場）。このPKをグリマルドが決め切った。グリマルドはこれがラ・リーガ5得点目。ジュリアーノを1点上回り、チーム内得点ランクで単独2位に立った。今季、ストライカーがあまりゴールを挙げていないアトレティコだが（ジョナサン・デイヴィッド3得点、フリアン1得点、スルロット0得点）、違うポジションの選手たちが代わりに得点力を発揮している。

リードを3点に広げたアトレティコは、10人となったヘタフェ相手にボールを回しながら試合を終えた。バルセロナ戦の敗北から勝利を取り戻した同チームは、首位バルセロナと勝ち点5差、2位マドリーと2差で3位につけている。