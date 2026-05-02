CLアーセナル戦に全集中のアトレティコ、Bチーム6選手を起用する大胆策も…クボのデビュー弾などでバレンシアを撃破

2日のラ・リーガ第34節、アトレティコ・マドリーは敵地メスタージャでのバレンシア戦を2-0で制した。

今季の成否を左右するチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ、アーセナル戦を3日後に控えたアトレティコ。4位の座が安泰のラ・リーガで、シメオネ監督はこれまで以上に大胆なローテーションを敢行した。GKムッソ、DFモリーナ、ボニャール（Bチーム）、ル・ノルマン、ラングレ、フリオ・ロモ（Bチーム）、MFメンドーサ、モルシージョ（Bチーム）、オベド・バルガス、アルマダ、FWラジャネ（Bチーム）と、下部組織4選手を含めたスタメンを組んでいる。

メンバーを落としたアトレティコだったが、残留争いに巻き込まれるバレンシアを相手に好試合を見せる。メンドーサがGKディミトリエフスキと1対1になる場面を迎えたり、モリーナが40メートルはあろうかという距離からバー直撃のミドルシュートを放ったり、ラジャネがわずかに枠を外れるヘディングシュートを打ったりと、得点を予感させていった。対するバレンシアもラマザニのシュートがポストに当たるなど、両チームともゴールを予感させながら、しかしスコアレスで前半を終えている。

後半も0-0のまま時間だけが経過。シメオネ監督は63分、モルシージョとラジャネを下げてイケル・ルケ、クボ（Cubo）のBチーム2選手をトップデビューさせる。また73分にはアルマダ、メンドーサとの交代でコケ、グリーズマンのベテラン2選手をピッチに立たせた。

そして74分、シメオネ監督の交代策が的中した。右サイドからの攻撃で、左サイドへとパスをつないでいくと、最後にペナルティーエリア内左、浅い位置の20歳イケル・ルケが素早い振りの右足シュートでネットを揺らした。

アトレティコはさらに83分、もう一人のBチームFWクボもゴール。フェルナンド・トーレス現Bチーム監督が重用し、この試合の現地実況で「このクボは皆が想像するあのクボではありません。また違う選手です」と話していた18歳FWは、グリーズマンのスルーパスからペナルティーエリア内に飛び込み、右足のシュートを突き刺している。

アトレティコは結局、2点リードで試合終了を迎えて、アトレティック・クルブ戦に続きラ・リーガで勝利（その前は4連敗）。ロンドンで行われるアーセナルとの2ndレグに向けて、弾みをつけることに成功している。ラ・リーガ4位の同チームは、首位バルセロナと勝ち点22差、5位ベティスと勝ち点13差。