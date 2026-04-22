CLに全力のアトレティコ、複数の主力休ませたエルチェ戦を落としてラ・リーガ4連敗…公式戦ここ8試合ではわずか1勝

22日のラ・リーガ第32節、アトレティコ・マドリーは敵地マルティネス・バレーロでのエルチェ戦を2-3で落とした。

コパ・デル・レイ決勝レアル・ソシエダ戦をPK戦の末に通して、あとは準優勝まで勝ち進んでいるチャンピオンズリーグ（CL）に全力を傾けるアトレティコ。チャンピオンズリーグ出場圏をほぼ手中に収めているラ・リーガは、二次的な大会になっているのは否めない。

シメオネ監督はこのエルチェ戦、コパ決勝で負傷したスルロット、ルックマンのほか、ルジェーリ、ジョレンテ、コケ、フリアン・アルバレスを招集外に。GKオブラク（負傷明け）、DFボニャール、ル・ノルマン、ラングレ、フリオ・ディアス、MFニコ・ゴンサレス、メンドーサ（古巣との一戦）、カルドーソ、オベド・バルガス、FWアルマダ、バエナをスタメンで起用している。

前半、アトレティコは10分に先制点を記録。前のめりになって攻めるエルチェを相手に、速攻を炸裂させた。右サイドのニコ・ゴンサレスが凄まじい勢いでボールを持ち込み、そのまま内に切れ込んでメンドーサにボールを預ける。メンドーサは絶妙なヒールパスを見せ、リターンを受けたニコが右足のシュートを決め切った。

しかし、その後エルチェが反撃。まず18分、セットプレーの流れからアッフェングルーバーがオブラクの守るゴールを破り、同点に追いつく。さらに33分にはアッフェングルーバーがペナルティーエリア内でアルマダにユニフォームを引っ張られてPKを獲得。アルマダは一発レッドで退場となった。キッカーのアンドレ・シウバがこのPKを決め切って、エルチェがスコアをひっくり返している。

だが数的不利に陥ったアトレティコは、36分にスコアをタイに戻した。ゴールを決めたのは、またもニコ。右サイドを突破したアルゼンチン代表FWは、そのままゴールライン際から内に切れ込み、ボールを浮かせて眼前のGKディトゥロをかわすと、頭を使ってボールを枠内に押し込んだ。アトレティコでは左サイドを主戦場としてきたニコだが、右サイドでプレーすると水を得た魚のようにプレーし、爆走ゴール2連発という離れ業を見せている。

同点で試合を折り返したアトレティコだが、やはり数的不利での戦いは厳しかった……。75分、セットプレーの流れからアンドレ・シウバのこの試合2点目を許して、再びビハインドを負うことに。グリーズマン、ジュリアーノ、負傷明けのバリオスらが途中出場していたアトレティコだったが、再び同点に追いつくことはかなわず、1点差のまま試合終了のホイッスルを聞いている。

アトレティコはレアル・マドリー戦（2-3）、バルセロナ戦（1-2）、セビージャ戦（1-2）に続く敗戦で、ラ・リーガ4連敗（5位ベティスと勝ち点8差で4位に位置）。公式戦ではここ8試合でわずか1勝（1勝1分け6敗）と、CL優勝候補に数えられながらも黒星を重ね続けている。