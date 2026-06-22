アトレティコ、“韓国の至宝”イ・ガンイン獲得は時間の問題に…スペイン紙「アトレティコも選手もPSGも移籍を望んでいる」

アトレティコ・マドリーの韓国代表MFイ・ガンインの獲得は、どうやら時間の問題になっている模様だ。スペイン『アス』が報じている。

アトレティコは先の冬の移籍市場からイ・ガンイン獲得を狙っていると報じられてきた。マテウ・アレマニーSD（スポーツディレクター）はバレンシア時代にイ・ガンインとプロ契約を結んだ人物であり、同選手の才能に全幅の信頼を寄せているようだ。

『アス』曰く、アトレティコ、イ・ガンイン、さらにはパリ・サンジェルマン（PSG）の三者全員が、この移籍を希望しているという。2023年にマジョルカに移籍金2200万ユーロを支払ってイ・ガンインを獲得したPSGは、今夏に同選手を売却する考えがあり、獲得を望むクラブには移籍金3500万ユーロを要求する考えとのこと。ただし、アトレティコとPSGは間接的にコンタクトを取っているものの、直接的な交渉はまだ行われていないようだ。

アトレティコがアジア市場開拓のため、長年にわたってアジア人選手を求めてきたことは周知の事実だ。スペイン『ムンド・デポルティボ』のハビ・ゴマラ氏によれば、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOはイ・ガンインのほかレアル・ソシエダMF久保建英も獲得候補に挙げていた。

なおアトレティコは来季のプレシーズン、韓国で親善試合を戦うことを計画しているとされる。イ・ガンインが加わるとなれば、韓国は大きな盛り上がりでもってアトレティコを迎え入れることになりそうだ。