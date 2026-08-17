アトレティコの新“7番”イ・ガンイン「加入の決め手となったのはコケからの電話だった。彼が決断を後押してくれた」

韓国代表FWイ・ガンインが17日、アトレティコ・マドリーの入団会見に臨んだ。

アトレティコは今夏、移籍金3500万ユーロ（約63億円）でパリ・サンジェルマンからイ・ガンインを獲得。FWアントワーヌ・グリーズマンの後継者に据える考えとされ、同選手がつけていた背番号7を与えている。

本拠地メトロポリターノの会見場に姿を現した韓国代表FWは、アトレティコ加入を喜ぶとともに、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームのために全力を尽くすことを誓った。

「素晴らしいクラブに加わることができて本当にうれしい。チームを助け、タイトル獲得に貢献できればと思う。僕はすべてを勝ち取る野心とともに、ここにやってきたんだ」

「第一に考えるべきはクラブだ。僕は子供の頃からスペインにいたし、アトレティコがどれだけ大きなクラブかは分かっていた。連絡を受けたときから、アトレティコに加わることしか考えていなかったんだ。タイトルを獲得するためにも、ね。アトレティコのすべてのファンに喜びを与えるため、全力で仕事に励んでいくよ」

「背番号7について？ 誰もが知っている通り、アトレティコの7番はとても特別な番号で、多くのレジェンドたちがつけてきた。だけど番号については意識せず、チームのために日々尽くしていくことを考えたい。このユニフォームを着て過ごす最後の日までね」

イ・ガンインはまた、アトレティコ加入を決めた理由に、主将MFコケの存在があったことも明かした。

「コケは移籍を決断する要因の一つだった。彼から電話があって、決断を後押してくれたんだよ。コケだけじゃなく、ほかの選手たちからも連絡があったし、コーチ陣も助けになってくれた」

「コケについて話せば、彼はアトレティに10年以上在籍するクラブのレジェンドだ。本当に多くのことを学ばせてもらっているよ」