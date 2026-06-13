バルサ移籍希望とされるJ・アルバレス、アトレティコファンの心境は…「なぜ本人は何も言わない？」「ここにいたい選手だけいればいい」

バルセロナ移籍希望と報じられるアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスだが、アトレティコ・マドリーのサポーターはどのような気持ちで過ごしているのだろうか。

フリアン・アルバレスはアトレティコに対して、年俸をチーム最高額まで引き上げる契約延長のオファーを断るとともに、バルセロナに移籍する願望を伝えたとされている。バルセロナはそんな同選手を移籍金1億ユーロで獲得することを目指し、対してアトレティコは契約解除金5億ユーロが支払わなければ放出を断固として拒否する方針という。

フリアン・アルバレスが北中米ワールドカップに参加していることもあり、状況は停滞しているが、アトレティコファンは一体どのような気持ちでいるのだろうか。スペイン『アス』がペーニャ（クラブ公認サポーター集団）の代表者たちにインタビューを敢行している。

意見はやはり分かれている。1965年に創設されたペーニャ、ポスエロの会長ルイス・ペレス・カスティージャ氏は、フリアン・アルバレスがシーズン中からアトレティコ退団の噂を否定せず、世間が騒がしくなった現在もメッセージを発さないことを疑問視した。

「彼はファンに敬意を持ち、もっとはっきりすべきではないだろうか。フリアン・アルバレスがここにやって来てから、私たちサポーターは彼が自分が大切な存在だと感じられるように努力してきた。サポーターは彼の考えを知って然るべきだと思う」

「彼はここで一時代を築ける選手だと思うのだがね」

またメディエンセス・デル・カンポ会長のフェリックス・ガルシア・エンシナス氏は、アトレティコにいるべき選手は、クラブにいたい選手だけだと話している。

「エル・ニーニョ（フェルナンド・トーレス）が言った通りだ。私たちが擁するべき選手は、アトレティにいたいと思っている選手だけだ。ここにいたい選手だけがいればいい」

「フリアンはグリーズマン退団後、チームの象徴になると思われた選手だった。しかし加入後2シーズン目はあまり活躍できなかったじゃないか」

その一方で、ソンズ・オブ・アトレティの会長イニャキ・アリーニョ氏は、選手本人が何かを言うまでは慎重になるべきとの見解を示した。

「様々な意見があるが、彼自身が何も言っていないならば、批判する理由もないと思う。クン（セルヒオ・アグエロ）の件とはまた別だよ。彼の場合は、移籍したいとはっきり言ってのけたのだから」

「代理人たちはコミッションをもらうために可能な限りを尽くす。選手が今の動きに無関係の可能性もあるだろう」

そしてウン・センティミエント・デ・ラ・バニェサは、アトレティコがどれだけ退団を阻止しようとしても、選手本人の気持ちが大切であることを強調している。

「私は残ってほしい……。だが、彼本人が残留を希望していなくてはいけない。彼が残ることを、アトレティのために戦うことを望んでいるべきなんだ」