アトレティコ、怒涛のラ・リーガ6連勝！フリアン・アルバレスがホーム初得点…観客からはブーイングも

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アトレティコ、デポルを1-0撃破。フリアン・アルバレスが決勝点を決めた。

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24日のラ・リーガ第10節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのデポルティボ戦を1-0で制した。

ミッドウィークのチャンピオンズリーグ・シュトゥットガルト戦を1-1で終え、公式戦連勝記録が6でストップしたアトレティコ。とはいえラ・リーガだけに限れば5連勝中であり、優勝レースに参加し続けるためにも勢いを維持したいところだ。

シメオネ監督はGKオブラク、DFジョレンテ、プビル、ハンツコ、グリマルド、MF後列バリオス、ヒュルマンド、前列イ・ガンイン、バエナ、ルックマン、FWフリアン・アルバレスを先発で起用している。

試合は、今夏アトレティコからデポルティボにレンタル移籍したヒメネスに感謝を告げてからスタート。先に「僕のアトレティコでの時代は終わった。すべてを与えてくれたクラブを助けないといけなかった」「ほかに道を譲るべきだったんだ」と、13年在籍したアトレティコを去った理由を明かしたウルグアイ人DF。ゴール裏のスタンドでは「私たちに敬意を払ってくれた人に敬意を」「私たちの一人」という横断幕が掲げられ、「ウルグアージョ（ウルグアイ人）！」のチャントが何度も叫ばれていた。

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そうしてキックオフを迎えた前半、アトレティコはボールを保持して敵陣に攻め込むものの、ヒメネスも含めたデポルティボの5バックを攻略できない。チャンスはほとんど迎えられず、反対に27分にはセットプレーからデポルの決定機を許して、オブラクの超絶セーブに助けられた。

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30分過ぎにはそれまで存在感がなかったイ・ガンインが奮起し、立て続けにミドルシュートを放ったものの枠を捉えることはできず。結局、アトレティコはスコアレスのまま試合を折り返す。シメオネ監督はハーフタイムにルックマン、バリオスを下げてル・ノルマン、ジュリアーノを投入している。

迎えた後半、アトレティコは47分に先制点を記録する。決めたのは、シュトゥットガルト戦で今季初得点を決めたJ・アルバレス。アルゼンチン人FWは、左サイドのグリマルドが折り返したボールを右足でネットに押し込んでいる。

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メトロポリターノで今季初ゴールを決めたJ・アルバレスだが、観客のリアクションは様々だった。場内アナウンスの「ゴールを決めたのはフリアン？」に「アルバレス！」と素直に返答したり、拍手を送ったりする人たちもいれば、ブーイングの指笛を吹く人たちもいた。とはいえ、バルセロナ移籍を願ったことでアトレティコファンから怒りを買った同選手は、和解するための最高の手段となる“ゴール”を、ホームでようやく記録したのだった。

リードを得たアトレティコはその後、デポルティボの反撃を受けながら、ジュリアーノらの速さを生かすカウンターから追加点の機会を探る。J・アルバレスはその後も奮闘するが、ペナルティーエリア内でなかんかシュートを打ち切れない状況が続いた。シメオネ監督は67分にイ・ガンインをスルロット、81分にヒュルマンドをメンドーサに代えた。

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アトレティコは82分、ジュリアーノがヘディングシュートでゴールをうかがうも、これはGKレオ・ロマンの正面に飛ぶ。なかなか追加点を奪えなかったアトレティコだが、デポルティボのゴールも許さず、1点リードのまま試合終了のホイッスルを迎えた。ラ・リーガ6連勝の同チームは、翌日にクラシコを控える首位バルセロナとの勝ち点差を暫定で2に縮めた。

取材＝相良未来