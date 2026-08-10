アトレティコに合流のフリアン・アルバレス、クラブが伝えるメッセージは…「謝れ。そして仕事をしろ」

アルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが10日、所属クラブのアトレティコ・マドリーに合流した。

北中米ワールドカップ開催中に「僕は誠実な人間でありたい。アトレティコと話をしたよ。全員にとって最善なのは移籍することだと思う。僕は夢を叶えたいんだ」とアトレティコ退団希望を表明したJ・アルバレス。「夢」のクラブであるバルセロナ移籍が果たされないまま、ついにアトレティコに合流している。同選手は慣例通り、まずメディカルチェックを受けて、翌日から練習に取り組む予定。ディエゴ・シメオネ監督率いるチーム本隊は韓国に遠征していたため、彼らと一緒に汗を流すのは12日になる見込みだ。

一部報道では、J・アルバレスがバルセロナ移籍を実現するため、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOやディエゴ・シメオネ監督らアトレティコ内部の人物を説得すると噂されている。実際にどういう動きに出るか、現在のところ不明のようだが、スペイン『アス』によるとクラブ側からJ・アルバレスに届けるメッセージは明確であるようだ。

『アス』は、アトレティコのJ・アルバレスに関する方針について、次のように伝えている。

「クラブ首脳陣の一人が伝えるにせよ、もしくは全員が伝えるにせよ、アトレティコがフリアンに送るメッセージははっきりしている。つまりは『ディスクルパテ・イ・ポンテ・ア・トラバハール（謝れ。そして仕事に励め）』の五語である。すべてはそれに集約している」

「アトレティコの考えは明白だ。J・アルバレスはバルセロナでプレーしない。バルセロナはどれほど問題を長引かせようとも、そのことを理解している。アトレティコにはバルセロナと話し合う気など一切ないのだ」

「フリアンにとっては簡単なことだ。クラブの伝説となったグリーズマンが良い例だろう。彼はアトレティコを捨ててバルセロナに移籍した。しかしここに戻ってきて、自身の過ちを認め、謝罪をし、多くのゴールを決め、ブーイングを喝采に変えたのだった。それは昔の話ではない。グリーズマンはアトレティコを正門から去ったのだった」

果たして、フリアン・アルバレスはどのような行動に出るのだろうか。