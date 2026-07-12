アトレティコ、フリアン・アルバレスについての方針変わらず…「彼は移籍しない。少なくともバルセロナにだけは」

アトレティコ・マドリーのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスに関する方針は、今現在も一切変わっていない様子だ。スペイン『マルカ』が報じている。

フリアン・アルバレスは北中米ワールドカップで、アトレティコ退団を希望していることを表明。「僕は誠実な人間でありたい。アトレティコと話をしたよ。全員にとって最善なのは移籍することだと思う。僕は夢を叶えたいんだ」と語っていた。

フリアン・アルバレスの発言の背後には、かねてから同選手の獲得を狙うバルセロナが存在しているとみられる。だがしかし、アトレティコはカタルーニャのクラブが今後どう動こうとも、アルゼンチン人FWを売却する考えはまったくない様子。方針はこれまでとまったく変わらず、「フリアンは移籍しない。少なくともバルサにだけは」であるようだ。

フリアン・アルバレスと秘密裏に接触していたとして、バルセロナに大きな憤りを感じているというアトレティコ。バルセロナは現在提示している移籍金1億ユーロの獲得オファーについて、金額を若干引き上げることを検討しているようだが、アトレティコに交渉に応じる気はなく、ひたすらに契約解除金5億ユーロ（約930億円）の支払いのみを求めるようだ。