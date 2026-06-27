アトレティコ、グリーズマン後釜として“韓国の至宝”イ・ガンイン獲得へ…移籍金として約65億円を支払う模様

アトレティコ・マドリーがパリ・サンジェルマンに所属する韓国代表FWイ・ガンインの獲得に近づいているようだ。スペイン『マルカ』が報じた。

アトレティコのマテウ・アレマニーSD（スポーツディレクター）が、バレンシア時代にプロ契約を結んだイ・ガンインの獲得を望んでいることは、以前から報じられてきた。アトレティコはFWアントワーヌ・グリーズマンの後釜としてMFベルナルド・シウバ獲得を狙っていたものの、ポルトガル代表MFは最終的にレアル・マドリー移籍を選択。韓国代表FWのことはそれ以前から獲得を目指していたが、ベルナルド・シウバの代わりにグリーズマンの後継に据える選手と見立てて、その気持ちを強くしているようだ。

『マルカ』曰く、アトレティコはイ・ガンイン獲得の移籍金を3500万ユーロ（約65億円）と見積もっている模様。さらにインセンティブの額を決めて、PSGとの交渉をまとめる考えという。なおアトレティコとPSGのナセル・アル・ケライフィ会長は良好な関係を築いていることで知られている。

またアトレティコはイ・ガンインのほか、レヴァーウーゼンDFグリマルドの獲得にも近づいている様子。同選手については移籍金2000万ユーロを用意しており、イ・ガンインと合わせて少なくとも5500万ユーロを投じることになるようだ。