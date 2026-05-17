グリーズマン、アトレティコ退団セレモニーで涙…バルセロナ移籍を改めて謝罪「ごめんなさい。ここにある愛情に気づけなかった」

アトレティコ・マドリーは17日、FWアントワーヌ・グリーズマンの退団セレモニーを開いた。





今季限りでアトレティコを退団し、メジャー・リーグ・サッカーのオークランド・シティに移籍することが決定しているグリーズマン。アトレティコは本拠地メトロポリターノでの今季最終戦、17日のラ・リーガ第37節ジローナ戦（○1-0）の終了後に、クラブ歴代最多得点記録（212ゴール）を保持する同選手の退団セレモニーを開いている。





これまでの軌跡を振り返る動画が流れたり、アトレティコの現・象徴であるMFコケがスピーチを行ったり、前・象徴のフェルナンド・トーレス氏、彼らと同じくキャプテンを務めたディエゴ・ゴディン氏らが登場したりする中で、グリーズマンは涙を抑えることができず。最後には妻のエリカさん、3人の子供たちが寄り添う中で、自らスピーチに臨んでいる。





グリーズマンが最初に口にした言葉は、謝罪だった。





2019年夏、同選手はアトレティコからバルセロナへ移籍して、アトレティコサポーターの怒りを買うことになった。バルセロナに適応できず2021年にアトレティコに復帰した後には、“裏切り者”のレッテルを貼られてメトロポリターノでブーイングが起こるなどしている。





その後グリーズマンは、圧倒的な創造性を持つ攻撃はもちろんのこと、守備にも奔走する懸命なプレーによって徐々に愛情を取り戻していった。そしてこの退団セレモニーで、改めてサポーターにあのバルセロナ移籍を謝罪し、再び愛情を示してくれたことへの感謝を表している。





「まだ許していない人もいるだろうから、もう一度だけ言わせてほしい。（一度アトレティコを退団して）ごめんなさい」





「あのときは、ここにあった愛情に気づくことができなかった。まだ自分は若く、過ちを犯してしまったんだ。だけど思い直して、復帰のためにできる限りを尽くした。もう一回、アトレティコで過ごす喜びを取り戻すためにね」





グリーズマンはアトレティコでタイトルに恵まれたとは言えなかった。獲得タイトルはヨーロッパリーグ、スペイン・スーパーカップ、UEFAスーパーカップの3つで、アトレティコが2021年にラ・リーガ優勝を果たした際にはバルセロナに在籍していた。今季もコパ・デル・レイで決勝、チャンピオンズリーグで準決勝まで到達しながらも、いずれも敗退している。





それでもグリーズマンは、アトレティコではタイトル以上のものを手にしたと胸を張った。





「確かに、リーガもチャンピオンズリーグも勝ち取れなかった。それでも、こんな夜を迎えられただけで大きな価値があるんだ。あなたたちの愛情を、これからもずっと心に持ち続けるよ」





「僕の子供たちをこの場に連れてきてくれたことに感謝したい。これで彼らに示してあげることができる。アトレティコ・マドリーが世界最高だってことをね。ありがとう」





メトロポリターノに集まった7万人はセレモニー中、グリーズマンのチャントを何度も歌い、喝采を送っていた。謝罪をした際にも、あたたかく、それでいて力強い拍手がスタジアム中に響き渡っている。