今季でアトレティコ退団のグリーズマン、コパ優勝を逃して…「つまずいたって立ち上がろう。それが人生の本質のはずだ」

18日のコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝アトレティコ・マドリー対レアル・ソシエダは2-2で120分間を終え、PK戦4-3でソシエダが2021年以来通算4回目の優勝を果たした。敗れたアトレティコのFWアントワーヌ・グリーズマンは、気持ちを切り替える必要性を説いている。





2回にわたりソシエダにリードを許しながらも追いついたアトレティコだが、同点のまま延長戦を終え、PK戦の末に敗れ去った。2013年以来となる通算11回目の優勝を逃している。





タイトルを逃して、最も心を痛めているであろう一人がグリーズマンだ。35歳FWは今季限りでアトレティコを退団して、オーランド・シティに加入することが決定している。3月の段階でアメリカへ渡る可能性もあったが、愛するアトレティコとともにタイトルを獲得するために、オーランド・シティに無理を言って移籍を先延ばしにしていた。





チーム内では「グリーズマンのためにも」が一つの合言葉となっており、ここで優勝できなかった落胆は大きい。しかし、そうした中で率先して立ち上がる意思を示したのは、グリーズマン本人だった。アトレティコの生ける伝説は、SNSを通じて次のようなメッセージを記している。





「昨日は、アトレティコのすべての人々にとって本当に難しい日だった。だけど、このクラブに長く在籍してきて、学んだことが一つある。それは、自分たちがここから立ち上がる、ということにほかならない。僕はそうだと確信している。僕たちは何度となくそうしてきたんだから。それが人生の本質なんだから。倒れたって、立ち上がるんだ」





グリーズマンは準々決勝まで勝ち進んでいるチャンピオンズリーグに視線を送った。





「目の前には、欧州を舞台とした、まだ希望に満ちた挑戦がある。この夢を手につかむために、全員一丸となって戦おう」





「あなたたちの応援に感謝をするよ。セビージャから、マドリーから、世界のあらゆる場所から何万人も応援してくれたね。良いときも悪いときも、いつだってアトレティだ」