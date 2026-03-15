「見てくれ。相手の睾丸を触っているぞ」ヘタフェDFアブカル、アトレティコ戦でスルロットの局部に触れて退場…VARの音声が公開される

14日のラ・リーガ第28節アトレティコ・マドリー対ヘタフェ（1-0）で、ヘタフェDFアブデル・アブカルがアトレティコFWアレクサンデル・スルロットの局部を触って退場となった。

アトレティコがDFホルへ・モリーナのミドルシュートで勝利したこの試合、大きな話題となったのはアブカル退場の“珍事”だった。

54分、アブカルはスルロットとやり合い、去り際にアトレティコFWの局部を引っ張った。スルロットは激怒してアブカルの腕を引っ張って倒し、その後オンフィールドレビューでヘタフェDFは一発退場となっている。

スペイン審判技術委員会（CTA）はこの試合の翌日、オルティス・アリアス主審とVAR担当のプリード・サンターナ審判のやり取りを公開。サンターナ審判はアブカルの行為を次のように指摘していた。

「プレーが静止しているとき、アブカル選手は相手のスルロット選手の睾丸を触っていた。君にその映像を見せる。一つのカメラがそのアクションを捉えていた」

そしてその後、アリアス主審はアクションが認められたとして「今からヘタフェの3番にレッドカードを提示し、アトレティコの9番は警告扱いとする。ありがとう」と返答。また同主審は試合後の報告書で「（アブカルは）ボールがないところで相手選手の生殖器をつまんでいた」と記載している。

なお試合後、アブカルはスペイン『モビスタール・プルス』とのインタビューで次のように語っていた。

「あれでレッドカードになるなんて……。明確にしておくけど、選手のあの部分を触るなんて意図していることではなかった。フットボールでは相手選手と触れたり、衝突したりするけど、あのゾーンを触ることは考えていなかったんだ」

「映像を見れば分かる通り、僕はあそこを触ろうと視線を向けていたかい？ 触る意図はなかった……誓ってそう言えるよ。フットボールではよくあるように、相手にぶつかろうとしただけだ。審判は僕があそこを触りたかったと判断した。でも、あれは自分の意図じゃない。家族に誓って言わせてもらうが、あそこを触ろうとしたわけじゃないんだ」

その一方でアトレティコのディエゴ・シメオネ監督は、「私は何も見ていないし、何もコメントすることもない。そのためにVARがあるんだ」と話すにとどまった。