CL準々決勝でアトレティコに敗れたバルセロナ…フリック「私たちはベスト4進出に値した。運が悪かったが受け入れなくてはならない」

14日のチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグ、バルセロナは敵地メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦に2-1で勝利した。しかし2戦合計では2-3と下回り、同大会敗退が決定している。ハンジ・フリック監督は試合後、自チームのパフォーマンスに胸を張りながらも、結果には落胆の声を漏らしている。

1stレグを0-2で落としていたバルセロナは、4分にヤマル、24分のフェランが得点して一時同点に追いついた。しかし31分にルックマンのゴールを許して再びビハインドを負うと、79分にエリック・ガルシアがDOGSOによって一発退場となり、これ以上ゴールを奪えず試合を終えている。

試合後、スペイン『モビスタール・プルス』とのインタビューに応じたフリック監督は、次のような感想を述べた。

「私たちは失望している。とりわけ前半に多くのチャンスを手にした。私たちは3点目も決められたはずだったが、彼らのゴールを許してしまったんだ」

チャンスを決めきれなかったこと、退場者が出たことについては、「運に恵まれなかった」と振り返っている。

「私たちはファンタスティックな試合を演じた。一人少ない状態にもなってね。私はこのことに大きな価値を見出している。私たちは運に恵まれなかった。そんな試合だったし、受け入れなくてはならない」

「ディテールが勝敗を分けた？ そうだ。フットボールはそういうものなんだ。私たちはもっと良いプレーを見せなければならない。が、メンタリティーやプレーに臨む姿勢に関して言えば、チームはすべて出し尽くした。ファンタスティックな仕事をしてくれたが、それでも届かなかったんだ」

その後、試合後会見に出席したフリック監督は、自チームのプレーが準決勝に値するとの見解も示している（取材＝GOAL JAPAN）。

「私たちは準決勝に立つに値した。が、この結果を受け入れなくてはならない。私たちは素晴らしいノックアウトラウンドを演じたし、選手たちのことを誇りに思う。私たちはこの結果を受け入れなくてはいけないんだ」