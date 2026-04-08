アトレティコに0-2敗戦のバルセロナ、フリックは判定に不満…「彼らのハンドが取られなかった理由が分からない。なぜVARは介入しない？」

8日のチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのアトレティコ・マドリー戦を0-2で落とした。ハンジ・フリック監督は試合後、レフェリングへの不満を露わにしている。

前半、攻勢を見せながらもチャンスを決め切れずにいたバルセロナは、40分過ぎにFWジュリアーノ・シメオネをDFパウ・クバルシが後方から倒し、DOGSOによって一発退場に。このファウルからFWフリアン・アルバレスに直接フリーキックを決められ、さらに70分にFWアレクサンデル・スルロットの追加点を許して2点ビハインドで試合終了を迎えた。

フリック監督は試合後、レフェリングに対して苦言。とりわけ54分、DFマルク・プビルがGKフアン・ムッソが蹴ったボールを手で触ったとして、それがハンドにならなかったことに納得がいかないようだ。

「クバルシの退場については分からない。レッドカードになる可能性もならない可能性もあった。十分な接触があったかは定かではない。ボールは（ジュリアーノの前ではなく）後方にあったがね」

「その一方で、彼らがペナルティーエリア内で手でボールに触れた場面については、なぜVARが介入しなかったのか理解できない。ミスがあるのは当たり前だが、しかしああいった状況でなぜVARが介入しない？ PKが取られるべきだし、（プビルに対して）2枚目のイエローカードが底提示されるべきだった」

「あの場面ではVARが審判を呼ぶべきだ。今日は審判と話さない方が賢明だが、私は説明が欲しいと思っている」

「今日はアトレティコが2ゴールを決めた。彼らにはクオリティーがあったと思う。1点目については、私たちはもっとうまく守れたはずだったがレッドカードを受けてしまい、そこからフリーキックを決められている。VARはかなりアトレティコの方に集中していた……担当者は（自身と同じ）ドイツ人だった。まさに、ドイツのおかげだね」

「（ハンド疑惑については）理解できていない。GKからプレーが再開され、DFがGKの蹴ったボールを手で止めていた。私にしてみれば2枚目のイエローカードであり、PKだ。誰か私たちに説明してくれるとうれしい」

「私たちは全力を尽くしたが、運がなかった。アトレティコとの2試合目に視線を向けなければならない。私たちはポジティブだし、しっかり戦いたいと思う」