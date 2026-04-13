CLアトレティコ戦に臨むバルセロナ、芝の長さについてUEFAに苦情を申し入れた模様…3センチ以上の長さで規則違反と指摘

14日にチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、敵地メトロポリターノでのアトレティコ・マドリー戦に臨むバルセロナだが、芝生が長さについてUEFA（欧州サッカー連盟）に苦情を申し入れたようだ。スペイン『マルカ』が伝えている。

1stレグの0-2ビハインドから逆転での準決勝進出を目指すバルセロナ。メトロポリターノで前日練習に取り組んだ同チームだが、ハンジ・フリック監督が奇妙な様子を見せていた。選手のようにスパイクを履いていたドイツ人指揮官は、メトロポリターノの芝生でかがみ込んだり、芝を切ったり、長さを測ったり、動かしたりしていたのだ。

フリック監督は芝生の状態に不満だったようで、『マルカ』によればバルセロナはその後、UEFAに対して正式に苦情を申し入れたという。同クラブは、メトロポリターノの芝生が規定の3センチメートル（30ミリ）よりも長いと訴え、さらに短く刈り込むことを求めたとのことだ。

なおショートパスを多用するバルセロナが、正確かつ素早くパスを回すことができるために、短い芝を好むことは広く知られている。実際、彼らの本拠地カンプ・ノウの芝の長さは、伝統的に2.3センチメートルと短く設定されている。

しかし『マルカ』曰く、アトレティコはバルセロナの苦情に反論している模様。アトレティコは芝生の長さが間違いなく3センチメートルより短いことを主張し、なおかつ自クラブのMFコケやFWアントワーヌ・グリーズマンも不満を漏らしていたピッチコンディションが、ここ最近に大きく改善されたことも強調したようだ。実際、芝生の長さが3センチメートルより長かった場合、UEFAがバルセロナの練習を許可していなかった可能性があるという。

メトロポリターノのピッチコンディションは、1〜2月の悪天候の影響で大きく悪化。コパ・デル・レイ準決勝1stレグのアトレティコ対バルセロナ（4-0）では、アトレティコの先制点の場面でGKジョアン・ガルシアのトラップミスがあるなど、バルセロナ側から芝生がプレーに与える影響を指摘する声があった。それもあってフリック監督はメトロポリターノの芝生の長さや状態を不安視していたようだが、アトレティコによれば問題は何もないとのことだ。