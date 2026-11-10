アトレティコ、アーセナルMFスビメンディ獲得へ！スペイン有力メディア報道

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アトレティコがスビメンディ獲得に興味。

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アトレティコ・マドリーがアーセナルMFマルティン・スビメンディの獲得に動いていることが明らかとなった。

この情報はまず、スペインの国営ラジオ『RNE』が伝え、次にスポーツ紙『アス』がその動きを確認できたとしている。アーセナルは現在、複数の主力との契約延長や財政バランスの維持に向けて選手売却による収入確保を目指している。その売却候補にスビメンディが含まれており、アトレティコが興味を持っているようだ。

スビメンディは2025年夏、移籍金6000万ユーロでレアル・ソシエダからアーセナルに加入。しかし今夏、MFブルーノ・ギマランイスがチームに加わったことで出場機会が激減し、今季ここまでの12試合で380分しか出場機会を得ていない。一方のアトレティコは、ソシエダに在籍していた頃からスビメンディを獲得する可能性を探っていた。

アーセナルとアトレティコは良好な関係で知られており、今夏にはFWフリアン・アルバレスの移籍についても話し合っていた。アーセナルはスビメンディのために支払った移籍金を取り戻したいと考えているようだが、『アス』は両クラブの関係性から、アトレティコがこの冬の移籍市場で“クリスマスのバーゲン価格”で獲得できる可能性も示唆している。