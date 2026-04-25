さあアーセナル戦へ！アトレティコ、ビルバオに逆転勝利でラ・リーガ5試合ぶり白星…今季のすべてを懸けたCLへ弾みをつける

25日のラ・リーガ第33節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのアトレティック・クルブ戦を3-2で制した。

コパ・デル・レイ決勝ではレアル・ソシエダに敗れて、ラ・リーガでは4位の順位で安泰……アトレティコは準決勝まで勝ち進んだチャンピオンズリーグ（CL）に全精力を注ぐ。

CL準決勝1stレグ、メトロポリターノでのアーセナル戦直前のこのアトレティック戦で、シメオネ監督は主力選手たちの“慣らし運転”を重視。GKオブラク、DFジョレンテ、プビル、ラングレ、ルジェーリ、MFジュリアーノ、バリオス、コケ、バエナ、FWグリーズマン、スルロットを先発で起用している。

前半はどちらも強度のあるプレスを仕掛け、中盤での攻防が中心の手堅いゲームが展開される。そうした中で23分、アトレティックが先制に成功。ガラレタの右CKからパレデスがヘディングシュートでGKオブラクを破った。アトレティコはセットプレーの守りの脆弱さをまたも露呈……セットプレーの強さで有名なアーセナル戦に向けて、大きな不安要素だ。

ビハインドを負ったアトレティコは、その後ボールを保持してアトレティック陣地に乗り込むも攻めあぐねる。37分にはジュリアーノのアーリークロスからスルロットがヘディングシュートを放つも、これはGKウナイ・シモンがセーブ。前半は0-1のまま終了した。

迎えた後半、アトレティコはバエナを中心とした攻撃で、早い段階でスコアをひっくり返した。同点に追いついたのは49分。ペナルティーエリア内左のバエナが左足でグラウンダーのクロスを送ると、ボールはアトレティックDF2枚の股を通り、中央でフリーとなっていたグリーズマンのもとへ。背番号7が滑り込みながら左足で合わせて、枠内に押し込んだ。

アトレティコは53分に加点して、スコアをひっくり返す。バリオスがハーフウェーライン付近でボールを奪い、欧州トップレベルの破壊力を誇るカウンターを発動。バリオス、すぐ左を並走するスルロット、その左を走るバエナとパスをつないでいき、ペナルティーエリア内左のバエナが相手DF陣を引きつけつつ右足でリターンしたボールから、スルロットが左足のシュートを決め切った。バエナはセンスが冴え渡る2本のパスで、この逆転劇を導いている。

リードを得たアトレティコだったが、57分には負傷明けのバリオスが再び筋肉系の怪我を負ったようで、プレー続行不可能に……。シメオネ監督は代わりにカルドーソを投入する。アルゼンチン人指揮官はさらに63分にグリーズマン、ジョレンテをニコ・ゴンサレス、ナウエル・モリーナ、71分にコケ、ジュリアーノをル・ノルマン、バルガスに代えて交代枠を使い切った（ベンチに下がった選手たちはアーセナル戦のスタメンと目される）。

その後アトレティコはアトレティックの攻勢を受けることになるが、アディショナルタイムに再びカウンターを発動させて3点目を記録。モリーナのロングボールからスルロットがDFラインを突破してペナルティーエリア内に侵入。左足のシュートを枠内右に沈めて、今季公式戦得点数を18に伸ばした。

アトレティコは97分にグルセタに1点を返されたが、1点リードで試合終了を迎えて4連敗中だったラ・リーガで5試合ぶりの勝利を収めた。勝ち点を60とした同チームは、5位ベティスと勝ち点10差、3位ビジャレアルと勝ち点2差で4位につけている（ちなみに首位バルセロナとは勝ち点25差）。