アトレティコ、方針は絶対に変えない！フリアン・アルバレスがどれだけ移籍を望んでも…バルセロナに約920億円を要求

アトレティコ・マドリーにはFWフリアン・アルバレスをバルセロナに売却する考えが一切ないようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

フリアン・アルバレスは先に「アトレティコと話をしたよ。全員にとってベストなのは移籍をすることだ。僕は夢を叶えたい」と、アトレティコ退団希望を明かした。バルセロナ移籍実現を目指した意図的な発言とみられている。

『マルカ』によると、フリアン・アルバレスがアトレティコに退団を求めたのは、今から1カ月以上前だった模様。そしてその当時から現在まで、アトレティコの方針は変わらないようだ。つまり、アルゼンチン代表FW獲得を狙うバルセロナに対しては、契約解除金5億ユーロ（約920億円）を求め続けるという。

バルセロナは移籍金1億ユーロでフリアン・アルバレス獲得を狙っているとされるが、アトレティコは2030年まで契約を結ぶ同選手に無断で接触した同クラブに対して、大きな怒りを覚えている様子。ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOは「バルセロナは私たちを見下している」とコメントしていたが、J・アルバレス本人がどれだけ移籍を望んでも、売却条件について譲歩する考えは今後も一切ないようだ。

なおフリアン・アルバレスに対しては、レアル・マドリーが移籍金1億5000万ユーロの獲得オファーを提示して、断られたことを声明で報告。たとえアトレティコが契約解除金を下回る額での売却を許容したとしても、マドリーに断りを入れた手前、1億5000ユーロ以上の額を求めることは確実となる。

フリアン・アルバレス自身がどれだけ移籍を求めても、バルセロナにとって同選手の獲得は、あまりにハードルが高いのかもしれない。