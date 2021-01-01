UEFAチャンピオンズリーグ

アタランタvsレアル・マドリー｜スタメン発表｜チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦

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Getty Images
【UEFAチャンピオンズリーグ 速報】2021年2月25日（木）に行われるCLラウンド16第1戦、アタランタvsレアル・マドリーのスターティングメンバー（先発）が発表された。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・ラウンド16第1戦、アタランタvsレアル・マドリーのスターティングメンバーが発表された。

目次

  1. アタランタ｜先発メンバー
  2. レアル・マドリー｜先発メンバー
  3. アタランタvsレアル・マドリー｜試合日程
  4. チャンピオンズリーグ無料視聴方法

アタランタ｜先発メンバー

レアル・マドリー｜先発メンバー

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アタランタvsレアル・マドリー｜試合日程

チャンピオンズリーグ・ラウンド16第1戦、アタランタvsレアル・マドリーは、日本時間2021年2月25日（木）5:00にアタランタのホーム、アトレティ・アズーリ・ディターリアで開催される。

チャンピオンズリーグ無料視聴方法

2020-21シーズンのチャンピオンズリーグ・決勝トーナメントは、WOWOWが全試合生中継・配信する。

アタランタvsレアル・マドリーは、WOWOWプライムオンデマンドで生中継・配信する。

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