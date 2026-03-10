Goal.com
Yuta Tokuma

【3月11日】アタランタvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【欧州CL 放送予定】3月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、アタランタ対バイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月11日(水)に開催。アタランタと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、アタランタvsバイエルンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アタランタvsバイエルンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのアタランタvsバイエルン・ミュンヘンは、アタランタのホーム「スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2025年3月11日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：アタランタ vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリア

アタランタvsバイエルンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アタランタvsバイエルンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

アタランタvsバイエルン チーム情報

アタランタ vs バイエルン 予想スタメン

アタランタHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
29
マルコ・カルネセッキ
4
イサク・ヒエン
3
オディロン・コスヌ
23
セアド・コラシナツ
77
ダヴィデ・ザッパコスタ
8
マリオ・パシャリッチ
59
ニコラ・ザレフスキー
15
マルテン・デ・ローン
10
ラザール・サマルジッチ
47
ロレンツォ・ベルナスコーニ
9
ジャンルカ・スカマッカ
40
ヨナス・ウルビヒ
2
ダヨ・ウパメカノ
4
ヨナタン・ター
44
ヨシプ・スタニシッチ
27
コンラート・ライマー
14
ルイス・ディアス
7
セルジュ・ニャブリ
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Palladino

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ATA
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
15/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

