2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストが対戦する。
本記事では、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合スケジュール・開始時間
UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグのアストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストは、アストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグ
- 日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間
- カード：アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト
- 会場：ヴィラ・パーク
アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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