2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストが対戦する。

本記事では、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグのアストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストは、アストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグ

日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間

カード：アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト

会場：ヴィラ・パーク

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレスト チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表