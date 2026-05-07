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ヨーロッパリーグ
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アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月8日】アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26準決勝2ndレグ

ヨーロッパリーグ
アストン・ヴィラ 対 ノッティンガム・フォレスト
アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト

【欧州EL 放送予定】5月8日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26準決勝2ndレグ、アストン・ヴィラ対ノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月8日(金)に開催。アストン・ヴィラとノッティンガム・フォレストが対戦する。

【アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストを配信】ELはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグのアストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストは、アストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝2ndレグ
  • 日程：2026年5月8日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト
  • 会場：ヴィラ・パーク

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アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレストの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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サービス料金(税込)配信内容
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アストン・ヴィラvsノッティンガム・フォレスト チーム情報

アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

アストン・ヴィラHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestNFO
23
エミリアーノ・マルティネス
14
パウ・トーレス
2
マティ・キャッシュ
4
エズリ・コンサ
22
イアン・マートセン
8
ユーリ・ティーレマンス
7
ジョン・マッギン
10
エミリアーノ・ブエンディア
27
モーガン・ロジャーズ
26
ラマーレ・ボガード
11
オリー・ワトキンス
27
シュテファン・オルテガ
3
ネコ・ウィリアムズ
31
ニコラ・ミレンコビッチ
4
モラト
34
オラ・アイナ
21
オマリ・ハッチンソン
10
モーガン・ギブス＝ホワイト
8
エリオット・アンダーソン
16
ニコラス・ドミンゲス
11
クリス・ウッド
19
イゴール・ジェズス

4-4-2

NFOAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴィトール・ペレイラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

AVL
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

NFO
-直近成績

ゴールを許す
14/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

AVL

直近の 5 試合

NFO

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表