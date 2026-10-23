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プレミアリーグ
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アストン・ヴィラvsマン・CはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月24日】アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜鈴木彩艶出場予定！プレミアリーグ第8節

プレミアリーグ
アストン・ヴィラ 対 マンチェスター・シティ
アストン・ヴィラ
マンチェスター・シティ
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】2026-27プレミアリーグ第8節、アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節が日本時間10月24日(土)に開催。鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラと、マンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年10月24日(土)にアストン・ヴィラのホーム、ヴィラ・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第8節
  • 日時：2026年10月24日(土)20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アストン・ヴィラ vs マンチェスター・シティ
  • 会場：ヴィラ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

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アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アストン・ヴィラvsマンチェスター・シティの予想スタメンは？

アストン・ヴィラ vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
page.match.formation.title
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
鈴木彩艶鈴木彩艶マティ・キャッシュマティ・キャッシュタイロン・ミングスタイロン・ミングスヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフラマーレ・ボガードラマーレ・ボガードアリソン・エドワードアリソン・エドワードロス・バークリーロス・バークリーブバカル・カマラブバカル・カマラジョアン・ゴメスジョアン・ゴメスエミリアーノ・ブエンディアエミリアーノ・ブエンディアニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソンジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマルベン・ディアスルベン・ディアスアブドゥコディル・フサノフアブドゥコディル・フサノフマーク・グエイマーク・グエイライアン・アイト・ヌーリライアン・アイト・ヌーリアイユーブ・ブアディアイユーブ・ブアディイリマン・エンディアイェイリマン・エンディアイェエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンジェレミー・ドクジェレミー・ドクフィル・フォーデンフィル・フォーデンアーリング・ハーランドアーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
アストン・ヴィラ

先発メンバー

マンチェスター・シティ

マネージャー

  • ウナイ・エメリ
  • エンツォ・マレスカ

成績

AVL

AVL - 直近成績

SEV
1-3
BRE
2-2
FB
6-0
NEW
0-1
VIK
3-1
得点（失点）
15/4
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
MCI

MCI - 直近成績

SUN
5-3
LIV
0-3
PSG
2-4
IPS
3-2
AEK
5-1
得点（失点）
18/10
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アストン・ヴィラドローマンチェスター・シティ
3
0
2
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
0
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
2
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
4
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
7得点8
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
7601115+618
3
ブライトンブライトンBHA
7511235+1816
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
リーズリーズLEE
724196+310
8
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
9
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
73041115-49
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
7142101007
14
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
7214917-87
15
ボーンマスボーンマスBOU
7133913-46
16
トッテナムトッテナムTOT
7133610-46
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
7205614-86
18
フラムフラムFUL
7124710-35
19
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
712459-45
20
サンダーランドサンダーランドSUN
7115614-84
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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