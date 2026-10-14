あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoアストン・ヴィラ
Villa Park
team-logoフェネルバフチェ
LeminoプレミアムがCL全試合をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月15日】アストン・ヴィラvsフェネルバフチェのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAチャンピオンズリーグ
アストン・ヴィラ 対 フェネルバフチェ
アストン・ヴィラ
フェネルバフチェ
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】10月15日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第2節、アストン・ヴィラ対フェネルバフチェの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月15日(木)に開催。鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラと、フェネルバフチェが対戦する。

LeminoプレミアムでCL全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、アストン・ヴィラvsフェネルバフチェのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アストン・ヴィラvsフェネルバフチェの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のアストン・ヴィラvsフェネルバフチェは、アストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月15日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アストン・ヴィラ vs フェネルバフチェ
  • 会場：ヴィラ・パーク
LeminoプレミアムでCL全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アストン・ヴィラvsフェネルバフチェの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アストン・ヴィラvsフェネルバフチェの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

WOWOWシネマ

ライブ中継

WOWOWオンデマンド 月額加入

ライブ配信

LeminoプレミアムでCL全試合を配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

チャンピオンズリーグ2026-27の中継・配信予定は？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

【全試合配信】Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

lemino clLemino

Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ全試合をライブ配信・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアムでチャンピオンズリーグ全試合をライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

「Leminoプレミアムに入会する」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

Leminoプレミアムでチャンピオンズリーグ全試合をライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

アストン・ヴィラvsフェネルバフチェ チーム情報

アストン・ヴィラ vs フェネルバフチェ 予想スタメン

4-2-3-1
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
page.match.formation.title
フェネルバフチェ crest
フェネルバフチェ
FB
4-3-3
鈴木彩艶鈴木彩艶マティ・キャッシュマティ・キャッシュアーロン・ワン＝ビサカアーロン・ワン＝ビサカパウ・トーレスパウ・トーレスヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフヨハン・マンザンビヨハン・マンザンビジョアン・ゴメスジョアン・ゴメスジョン・マッギンジョン・マッギンブバカル・カマラブバカル・カマラエミリアーノ・ブエンディアエミリアーノ・ブエンディアニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソンエデルソンエデルソンネルソン・セメドネルソン・セメドミラン・シュクリニアルミラン・シュクリニアルネイサン・アケネイサン・アケアーチーブラウンアーチーブラウンマテオ・ゲンドゥージマテオ・ゲンドゥージエンゴロカンテエンゴロカンテバルトゥ・エルマズバルトゥ・エルマズベダト・ムリキベダト・ムリキケレム・アクトゥルコールケレム・アクトゥルコールメイソン・グリーンウッドメイソン・グリーンウッド
フェネルバフチェ crest
フェネルバフチェ
FB
4-2-3-1
アストン・ヴィラ

先発メンバー

フェネルバフチェ

マネージャー

  • ウナイ・エメリ
  • イスマイル・カルタル

両チームの対戦成績

対戦成績

アストン・ヴィラドローフェネルバフチェ
1
0
0
UEFAヨーロッパリーグ
フェネルバフチェ badge
フェネルバフチェ
FB
0
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
1得点0
2.5 得点以上の試合0/1
両チームとも得点を挙げた0/1

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
220092+76
2
スポルティングCPスポルティングCPSCP
220051+46
3
アーセナルアーセナルARS
220040+46
4
バイエルンバイエルンFCB
211083+54
5
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
6
コモコモCOM
110041+33
7
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210142+23
8
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
9
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
10
ビジャレアルビジャレアルVIL
210154+13
11
ベティスベティスBET
110032+13
11
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
13
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
210132+13
14
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
15
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
15
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
17
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
18
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
21016603
19
RCランスRCランスRCL
210134-13
20
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210124-23
21
サバフFKサバフFKSAB
210124-23
22
ローマローマROM
10101101
22
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
10101101
24
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
10101101
25
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
201112-11
26
バイキングバイキングVIK
201146-21
27
LASKリンツLASKリンツLAS
100101-10
28
インテルインテルINT
200246-20
29
ポルトポルトPOR
100102-20
30
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
200225-30
31
ナポリナポリNAP
200214-30
32
リールリールLIL
200226-40
33
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
34
ガラタサライガラタサライGAL
200227-50
35
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
36
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
100105-50
ラウンド8出場権

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー