アストン・ヴィラ、バルセロナに0-3敗戦…鈴木彩艶は超絶セーブ連発でヤマルらの追加点を許さず

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バルセロナがアストン・ヴィラに勝利。鈴木彩艶はフル出場。

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3日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節、バルセロナ対アストン・ヴィラが行われ、3-0でバルセロナが勝利した。アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶は先発フル出場を果たし、幾度か好セーブを披露している。

ここまでのCL3戦に全勝しているアストン・ヴィラと、2連勝した後にPSG戦を落として、これ以上勝ち点を落とせば8位以内（ベスト16ストレートイン圏内）に入ることが危うくなるバルセロナの対戦。試合は、相手選手との衝突で亡くなったテネリフェFWヘスス・デ・ミゲルへの黙祷の後に行われている。

キックオフから7分後に先制点を奪ったのは、ボールを保持して攻め込んだバルセロナだった。アストン・ヴィラのペナルティーエリア内、ブエンディアがパウ・トーレスにパスを送ると、後方からヤマルがボールを奪取。バルセロナのエースはそのまま左足を振り抜き、シュートを枠内に突き刺している。横っ飛びした鈴木だが、これはノーチャンスだった。

バルセロナの先制後はアストン・ヴィラが反撃。だが9分、キャッシュが放ったボレーシュートがゴールライン上でペドリにクリアされるなど、迎えるチャンスを物にすることができない。また26分には、鈴木のリスクを冒した縦パスをカットされ、ペナルティーエリア内でゴードンのシュートを許したものの、ここは鈴木の横っ飛びセーブで事なきを得た。前半は時間が経つにつれて動きがなくなっていき、バルセロナの1-0リードで終了する。

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迎えた後半、落ち着いたパス回しでゲームをコントロールするバルセロナは、52分に追加点を決めた。ペナルティーエリア内浅い位置でパスを受けたハフィーニャが、左足でシュートを放つ。ボールはDFに当たってコースが変わり、惑わされた鈴木の横を通り過ぎて枠内に転がっていった。

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バルセロナは64分に3点目も獲得。左サイドのカンセロが右足アウトサイドでグラウンダーのクロスを送る。鈴木とDFラインのちょうど真ん中に送られたボールから、ハフィーニャがこの日2点目を決めた。

勢いに乗るバルセロナは67分、前線でのボール奪取からフェルミンがシュートを放つも、この場面では鈴木が超絶セーブを披露。日本人GKは凄まじい反射神経で左手を伸ばし、ボールを弾いている。守護神の好守に鼓舞されたアストン・ヴィラは反撃を仕掛けるも、1点を返すこともできない状況が続く。

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すると89分、鈴木に再び見せ場が。ペナルティーエリア内に侵入したヤマルが対角線上にシュートを放つと、アストン・ヴィラ守護神は凄まじい反応で体を横に傾け、左手を使ってセーブ。ボールは少し軌道を変えて、枠外へと飛んでいった。

アストン・ヴィラはその後もバルセロナに攻め込まれ続けたが、鈴木がヤマルのさらなるシュートをセーブするなどして、さらなる失点を許さず試合終了を迎えた。失点場面では止められるシュートがなかった鈴木だが、終盤にはフェルミン、ヤマルの1点もののチャンスをストップ。大量得点による敗戦を防いでいる。