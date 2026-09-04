【バレー男子】アジア選手権2026 日本戦の地上波テレビ放送は？中継予定・放送時間まとめ

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」でアジアの強豪国と対戦する。

本記事では、アジア選手権2026におけるバレーボール男子日本代表戦の地上波テレビ中継予定、放送時間、ネット配信情報について紹介する。

【バレー男子】アジア選手権・日本戦の日程は？

バレーボール男子日本代表は、「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」の予選ラウンドでプールAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。

日本の予選ラウンド3試合はいずれも19:30開始予定。初戦は9月4日(金)のオマーン戦、第2戦は6日(日)のバーレーン戦、第3戦は8日(火)のオーストラリア戦となる。

予選ラウンドを勝ち上がった場合は決勝トーナメントへ進出。日本が準々決勝に進んだ場合は9月11日(金)19:30、準決勝に進出した場合は12日(土)19:30に試合が予定されている。3位決定戦は13日(日)15:30、決勝は同日19:30開始予定だ。

日程 ラウンド 対戦カード 開始時間 9月4日(金) 予選ラウンド 日本 vs オマーン 19:30 9月6日(日) 予選ラウンド 日本 vs バーレーン 19:30 9月8日(火) 予選ラウンド 日本 vs オーストラリア 19:30 9月11日(金) 準々決勝 未定 19:30 9月12日(土) 準決勝 未定 19:30 9月13日(日) 3位決定戦 未定 15:30 9月13日(日) 決勝 未定 19:30

【バレー男子】アジア選手権・日本戦の地上波テレビ中継予定は？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」のバレーボール男子日本代表戦は、地上波のフジテレビ系列で独占生中継される。

予選ラウンドでは、日本vsオマーン、日本vsバーレーン、日本vsオーストラリアの3試合をすべて19:00～20:54の時間帯で生中継予定。各試合は19:30開始となる。

日程 対戦カード 放送局 放送時間 試合開始 9月4日(金) 日本 vs オマーン フジテレビ系列 19:00～20:54 19:30 9月6日(日) 日本 vs バーレーン フジテレビ系列 19:00～20:54 19:30 9月8日(火) 日本 vs オーストラリア フジテレビ系列 19:00～20:54 19:30

日本代表が決勝トーナメントへ進出した場合、準々決勝以降も日本戦が放送される予定だ。決勝ラウンドの地上波テレビ放送時間や対戦カードについては、決定次第、公式サイトなどで順次発表される予定となっている。

日本戦のテレビ放送・ネット配信サービス

地上波以外では、ネット配信の『FODプレミアム』や『TVer』でも日本代表戦を視聴できる。『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からも視聴可能だ。

また、CS放送では『フジテレビONE/TWO/NEXT』が男子日本代表戦を中継する。『Volleyball TV』では日本戦を含む大会全試合がライブ配信されるが、音声は英語のみとなる。

サービス 視聴方法 中継予定 FOD(Amazon) ネット配信 日本代表戦をライブ配信 フジテレビ系列 地上波 日本代表戦を中継 フジテレビONE/TWO/NEXT CS放送 日本代表戦を生中継 TVer ネット配信 日本代表戦を配信 FODプレミアム ネット配信 日本代表戦をライブ配信 Volleyball TV ネット配信 大会全試合をライブ配信(※英語音声のみ)

男子日本代表のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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