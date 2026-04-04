ASIAN KUNG-FU GENERATION 30周年記念ワンマンライブの配信視聴方法

ASIAN KUNG-FU GENERATIONの30周年記念ワンマンライブ「30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"」が4月4日(土)、5日(日)に有明アリーナで開催される。
本記事では、ASIAN KUNG-FU GENERATION 30周年記念ワンマンライブの日程や放送予定、視聴方法を紹介する。
ASIAN KUNG-FU GENERATION 30周年記念ワンマンライブ｜概要
後藤正文（vo.g）、喜多建介（g.vo）、山田貴洋（b.vo）、伊地知潔（dr）による4人組ロックバンド、ASIAN KUNG-FU GENERATION。30周年記念イヤーの幕開けを告げるワンマンライブ「30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"」が4月4日（土）と5日（日）の2日間、東京・有明アリーナにて開催される。
放送・配信予定
「30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"」は2日間とも、U-NEXTで独占配信される。視聴料は各日それぞれ3300円(税込)となっている。
30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions" DAY1
- ライブ配信：4月4日（土）18:00 ～ライブ終了まで
- 見逃し配信：配信準備完了次第～4月11日（土）23:59まで
- 視聴料：3,300円（税込）
- 販売期間：3月20日（金・祝）～4月11日（土）21:00まで
- 配信公演：4月4日 東京・有明アリーナ 公演
- 配信情報：U-NEXT
30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions" DAY2
- ライブ配信：4月5日（日）17:00 ～ライブ終了まで
- 見逃し配信：配信準備完了次第～4月21日（日）23:59まで
- 視聴料：3,300円（税込）
- 販売期間：3月20日（金・祝）～4月12日（日）21:00まで
- 配信公演：4月5日 東京・有明アリーナ 公演
- 配信情報：U-NEXT
U-NEXTの視聴方法
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの30周年記念ワンマンライブ「30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象外となるため、U-NEXT月額会員でも各日3,300円(税込)の視聴料が必要となる。
見放題プランは31日間無料トライアルを実施中だ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
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※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください