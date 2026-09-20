【アジア大会2026】バレー女子準決勝・日本vs韓国はいつ？試合日程・開始時間・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ババレーで、日本代表は準決勝に臨む。

本記事では、バレー女子日本代表のアジア大会準決勝の試合日程、テレビ放送、ライブ配信予定を紹介する。

バレー女子 アジア大会準決勝の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子・準決勝は、2026年9月21日(月・祝)に小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)で行われる。

日本代表は19:20開始予定の準決勝で韓国代表と対戦する。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 バレーボール女子 ラウンド 準決勝 対戦カード 韓国 vs 日本 日程 2026年9月21日(月・祝) 開始時間 19:20 会場 小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)

バレー女子 アジア大会準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子・準決勝「韓国vs日本」は、2026年9月21日(月・祝)19:20から行われる。

地上波TBS系列では19:00から生中継が予定されている。

TVerではTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは19:10からライブ配信が予定されており、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 19:00～ 地上波生中継 TVer 19:00～ リアルタイム配信 U-NEXT 19:10～ ライブ配信・見逃し配信

バレー女子 アジア大会準決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレー女子準決勝は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。