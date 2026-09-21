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nichika yamada volleyball japan womenGetty Images
【女子バレー】決勝の中国戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

【バレー女子】決勝・日本vs中国はいつ？何時から？日程・テレビ中継予定｜アジア競技大会

【アジア大会2026】バレー女子決勝・日本vs中国はいつ？何時から？試合日程・TBSテレビ中継・U-NEXT視聴方法を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボールで、日本代表は決勝で中国代表と対戦する。

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本記事では、バレー女子日本代表vs中国代表の決勝について、試合日程、開始時間、テレビ中継、ライブ配信予定などを紹介する。

【バレー女子】決勝・日本vs中国はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子決勝で、日本代表は中国代表と対戦する。

試合は2026年9月22日(火・休)19:20開始予定。会場は愛知県小牧市の小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目

バレーボール女子

ラウンド

決勝

対戦カード

日本 vs 中国

日程

2026年9月22日(火・休)

開始時間

19:20

会場

小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧／愛知県小牧市)

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【バレー女子】決勝・日本vs中国のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール女子決勝、日本vs中国は、地上波TBS系列で生中継される予定だ。

TVerでは、TBS系列の地上波放送に合わせて無料ライブ配信を実施予定。また、U-NEXTでは9月22日(火)19:10から決勝戦をライブ配信する。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

TBS系列

生中継

日本vs中国の女子決勝を地上波生中継

TVer

ライブ配信

無料ライブ配信

U-NEXT

ライブ配信（19:10～）

日本vs中国の女子決勝をライブ配信

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【バレー女子】決勝・日本vs中国のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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  4. 登録完了
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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