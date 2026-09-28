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miu goto-softball-japan-women-202310(C)Getty Images
ソフトボール女子・シンガポール戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【9月29日】ソフトボール女子日本vsシンガポールのテレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会第4戦

【アジア競技大会2026】女子ソフトボール競技第4戦、日本代表対シンガポール代表はどこで見られる？地上波中継は？

アジア大会2026をライブ配信
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2026年9月29日(火)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のソフトボール女子競技第4戦で、日本代表とシンガポール代表が対戦する。

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本記事では、日本vsシンガポールの地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【ソフトボール女子】日本vsシンガポール｜試合日程・開始時間

日本vsシンガポールは、9月29日(火)に安城市総合運動公園で開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 予選 第4戦
  • 日時：2026年9月29日(火)15:15試合開始
  • 対戦：日本代表 vs シンガポール代表
  • 会場：安城市総合運動公園
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日本vsシンガポールのテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会ソフトボール女子予選第4戦の日本vsシンガポールは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行うため、地上波『TBS系列』やTVerでの中継・配信はない。

『U-NEXT』では9月29日(火)14:55からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアル)

ライブ配信 14:55～
視聴はこちら

TBS系列

中継なし

TVer

配信なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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ソフトボール女子日本代表の試合視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選の7試合は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』ではソフトボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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