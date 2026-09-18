【アジア大会】ハンドボール女子の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、女子ハンドボール競技が実施される。

本記事では、アジア大会2026の女子ハンドボールの日程、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

【アジア大会】ハンドボール女子の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ハンドボール競技は、9月19日(土)から9月27日(日)にかけて実施される。

日本代表は9月19日(土)のベトナム戦を皮切りに、ウズベキスタン、ホンコン・チャイナ、中国、カザフスタン、韓国と対戦する予定だ。

女子ハンドボールの日程は以下の通り。

9月19日(土)

時間 対戦カード 会場 10:00 カザフスタン vs 中国 春日井市総合体育館 10:00 ホンコン・チャイナ vs 韓国 エントリオ 12:00 日本 vs ベトナム 春日井市総合体育館

9月20日(日)

時間 対戦カード 会場 13:30 韓国 vs カザフスタン 春日井市総合体育館 15:30 ベトナム vs ホンコン・チャイナ 春日井市総合体育館 17:30 日本 vs ウズベキスタン 春日井市総合体育館

9月22日(火)

時間 対戦カード 会場 13:30 ベトナム vs カザフスタン 春日井市総合体育館 15:30 ホンコン・チャイナ vs 日本 春日井市総合体育館 17:30 ウズベキスタン vs 中国 春日井市総合体育館

9月23日(水)

時間 対戦カード 会場 13:30 ホンコン・チャイナ vs カザフスタン 春日井市総合体育館 15:30 ウズベキスタン vs 韓国 春日井市総合体育館 17:30 中国 vs 日本 春日井市総合体育館

9月25日(金)

時間 対戦カード 会場 12:30 ベトナム vs ウズベキスタン エントリオ 15:00 カザフスタン vs 日本 エントリオ 17:30 韓国 vs 中国 エントリオ

9月26日(土)

時間 対戦カード 会場 12:30 カザフスタン vs ウズベキスタン エントリオ 15:00 中国 vs ホンコン・チャイナ エントリオ 17:30 韓国 vs ベトナム エントリオ

9月27日(日)

時間 対戦カード 会場 備考 12:00 ウズベキスタン vs ホンコン・チャイナ エントリオ － 14:30 中国 vs ベトナム エントリオ － 17:00 日本 vs 韓国 エントリオ 金メダル決定戦

【アジア大会2026】女子ハンドボールはどこで見れる？地上波テレビ放送・ネット配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ハンドボール日本代表戦は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

9月19日(土)に行われる女子予選の日本vsベトナムは、U-NEXTで11:50からライブ配信予定。現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。

放送・配信サービス 配信・放送開始 内容 U-NEXT 9月19日(土)11:50～ 女子予選 日本 vs ベトナムをライブ配信 TBS系列 － 現時点で放送予定なし

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。