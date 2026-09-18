【アジア大会】ハンドボール女子の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、女子ハンドボール競技が実施される。
本記事では、アジア大会2026の女子ハンドボールの日程、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。
【アジア大会】ハンドボール女子の日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ハンドボール競技は、9月19日(土)から9月27日(日)にかけて実施される。
日本代表は9月19日(土)のベトナム戦を皮切りに、ウズベキスタン、ホンコン・チャイナ、中国、カザフスタン、韓国と対戦する予定だ。
女子ハンドボールの日程は以下の通り。
9月19日(土)
時間
対戦カード
会場
10:00
カザフスタン vs 中国
春日井市総合体育館
10:00
ホンコン・チャイナ vs 韓国
エントリオ
12:00
日本 vs ベトナム
春日井市総合体育館
9月20日(日)
時間
対戦カード
会場
13:30
韓国 vs カザフスタン
春日井市総合体育館
15:30
ベトナム vs ホンコン・チャイナ
春日井市総合体育館
17:30
日本 vs ウズベキスタン
春日井市総合体育館
9月22日(火)
時間
対戦カード
会場
13:30
ベトナム vs カザフスタン
春日井市総合体育館
15:30
ホンコン・チャイナ vs 日本
春日井市総合体育館
17:30
ウズベキスタン vs 中国
春日井市総合体育館
9月23日(水)
時間
対戦カード
会場
13:30
ホンコン・チャイナ vs カザフスタン
春日井市総合体育館
15:30
ウズベキスタン vs 韓国
春日井市総合体育館
17:30
中国 vs 日本
春日井市総合体育館
9月25日(金)
時間
対戦カード
会場
12:30
ベトナム vs ウズベキスタン
エントリオ
15:00
カザフスタン vs 日本
エントリオ
17:30
韓国 vs 中国
エントリオ
9月26日(土)
時間
対戦カード
会場
12:30
カザフスタン vs ウズベキスタン
エントリオ
15:00
中国 vs ホンコン・チャイナ
エントリオ
17:30
韓国 vs ベトナム
エントリオ
9月27日(日)
時間
対戦カード
会場
備考
12:00
ウズベキスタン vs ホンコン・チャイナ
エントリオ
－
14:30
中国 vs ベトナム
エントリオ
－
17:00
日本 vs 韓国
エントリオ
金メダル決定戦
【アジア大会2026】女子ハンドボールはどこで見れる？地上波テレビ放送・ネット配信は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ハンドボール日本代表戦は、U-NEXTでネット配信が予定されている。
9月19日(土)に行われる女子予選の日本vsベトナムは、U-NEXTで11:50からライブ配信予定。現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。
放送・配信サービス
配信・放送開始
内容
9月19日(土)11:50～
女子予選 日本 vs ベトナムをライブ配信
TBS系列
－
現時点で放送予定なし
アジア大会2026のおすすめ視聴方法1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。