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【アジア競技大会】ハンドボール競技はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【アジア大会】ハンドボール女子の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

【アジア大会2026】女子ハンドボールはどこで見れる？地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、女子ハンドボール競技が実施される。

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本記事では、アジア大会2026の女子ハンドボールの日程、地上波テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

【アジア大会】ハンドボール女子の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ハンドボール競技は、9月19日(土)から9月27日(日)にかけて実施される。

日本代表は9月19日(土)のベトナム戦を皮切りに、ウズベキスタン、ホンコン・チャイナ、中国、カザフスタン、韓国と対戦する予定だ。

女子ハンドボールの日程は以下の通り。

9月19日(土)

時間

対戦カード

会場

10:00

カザフスタン vs 中国

春日井市総合体育館

10:00

ホンコン・チャイナ vs 韓国

エントリオ

12:00

日本 vs ベトナム

春日井市総合体育館

9月20日(日)

時間

対戦カード

会場

13:30

韓国 vs カザフスタン

春日井市総合体育館

15:30

ベトナム vs ホンコン・チャイナ

春日井市総合体育館

17:30

日本 vs ウズベキスタン

春日井市総合体育館

9月22日(火)

時間

対戦カード

会場

13:30

ベトナム vs カザフスタン

春日井市総合体育館

15:30

ホンコン・チャイナ vs 日本

春日井市総合体育館

17:30

ウズベキスタン vs 中国

春日井市総合体育館

9月23日(水)

時間

対戦カード

会場

13:30

ホンコン・チャイナ vs カザフスタン

春日井市総合体育館

15:30

ウズベキスタン vs 韓国

春日井市総合体育館

17:30

中国 vs 日本

春日井市総合体育館

9月25日(金)

時間

対戦カード

会場

12:30

ベトナム vs ウズベキスタン

エントリオ

15:00

カザフスタン vs 日本

エントリオ

17:30

韓国 vs 中国

エントリオ

9月26日(土)

時間

対戦カード

会場

12:30

カザフスタン vs ウズベキスタン

エントリオ

15:00

中国 vs ホンコン・チャイナ

エントリオ

17:30

韓国 vs ベトナム

エントリオ

9月27日(日)

時間

対戦カード

会場

備考

12:00

ウズベキスタン vs ホンコン・チャイナ

エントリオ

14:30

中国 vs ベトナム

エントリオ

17:00

日本 vs 韓国

エントリオ

金メダル決定戦

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【アジア大会2026】女子ハンドボールはどこで見れる？地上波テレビ放送・ネット配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ハンドボール日本代表戦は、U-NEXTでネット配信が予定されている。

9月19日(土)に行われる女子予選の日本vsベトナムは、U-NEXTで11:50からライブ配信予定。現時点でTBS系列による地上波テレビ放送予定は発表されていない。

放送・配信サービス

配信・放送開始

内容

U-NEXT

9月19日(土)11:50～

女子予選 日本 vs ベトナムをライブ配信

TBS系列

現時点で放送予定なし

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アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

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アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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