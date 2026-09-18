アジア大会ハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・順位表

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア競技大会ハンドボール女子｜大会日程
アジア競技大会のハンドボール女子は、開会式が開催される9月19日(土)から9月27日(日)にかけて、春日井市総合体育館と、豊田合成記念体育館 エントリオで開催される。
日程
ラウンド・内容
2026年9月19日(土)
総当たり戦
2026年9月20日(日)
総当たり戦
2026年9月22日(火・休)
総当たり戦
2026年9月23日(水・祝)
総当たり戦
2026年9月25日(金)
総当たり戦
2026年9月26日(土)
総当たり戦
2026年9月27日(日)
総当たり戦・表彰式
アジア競技大会ハンドボール女子｜テレビ放送・ネット配信予定
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サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信
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アジア競技大会ハンドボール女子｜出場国
第20回アジア競技大会ハンドボール女子には、7カ国が出場。全チームが1つのグループに入り、メダルを争うことになる。
出場国は以下の通り。
出場国
日本、韓国、カザフスタン、中国、香港、ウズベキスタン、ベトナム
アジア競技大会ハンドボール女子｜順位表
順位
チーム
試合
勝
分
敗
得
失
差
勝点
1
日本
0
0
0
0
0
0
0
0
2
韓国
0
0
0
0
0
0
0
0
3
カザフスタン
0
0
0
0
0
0
0
0
4
中国
0
0
0
0
0
0
0
0
5
香港
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ウズベキスタン
0
0
0
0
0
0
0
0
7
ベトナム
0
0
0
0
0
0
0
0
アジア競技大会ハンドボール女子｜試合日程・結果
日程
試合開始
対戦カード
9月19日(土)
10:00
カザフスタン vs 中国
9月19日(土)
10:00
香港 vs 韓国
9月19日(土)
12:00
日本 vs ベトナム
9月20日(日)
13:30
韓国 vs カザフスタン
9月20日(日)
15:30
ベトナム vs 香港
9月20日(日)
17:30
日本 vs ウズベキスタン
9月22日(火・休)
13:30
ベトナム vs カザフスタン
9月22日(火・休)
15:30
香港 vs 日本
9月22日(火・休)
17:30
ウズベキスタン vs 中国
9月23日(水・祝)
13:30
香港 vs カザフスタン
9月23日(水・祝)
15:30
ウズベキスタン vs 韓国
9月23日(水・祝)
17:30
中国 vs 日本
9月25日(金)
12:30
ベトナム vs ウズベキスタン
9月25日(金)
15:00
カザフスタン vs 日本
9月25日(金)
17:30
韓国 vs 中国
9月26日(土)
12:30
カザフスタン vs ウズベキスタン
9月26日(土)
15:00
中国 vs 香港
9月26日(土)
17:30
韓国 vs ベトナム
9月27日(日)
12:00
ウズベキスタン vs 香港
9月27日(日)
14:30
中国 vs ベトナム
9月27日(日)
17:00
日本 vs 韓国
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。