アジア大会ハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・順位表

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会ハンドボール女子｜大会日程

アジア競技大会のハンドボール女子は、開会式が開催される9月19日(土)から9月27日(日)にかけて、春日井市総合体育館と、豊田合成記念体育館 エントリオで開催される。

日程 ラウンド・内容 2026年9月19日(土) 総当たり戦 2026年9月20日(日) 総当たり戦 2026年9月22日(火・休) 総当たり戦 2026年9月23日(水・祝) 総当たり戦 2026年9月25日(金) 総当たり戦 2026年9月26日(土) 総当たり戦 2026年9月27日(日) 総当たり戦・表彰式

アジア競技大会ハンドボール女子｜テレビ放送・ネット配信予定

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アジア競技大会ハンドボール女子｜出場国

第20回アジア競技大会ハンドボール女子には、7カ国が出場。全チームが1つのグループに入り、メダルを争うことになる。

出場国は以下の通り。

出場国 日本、韓国、カザフスタン、中国、香港、ウズベキスタン、ベトナム

アジア競技大会ハンドボール女子｜順位表

順位 チーム 試合 勝 分 敗 得 失 差 勝点 1 日本 0 0 0 0 0 0 0 0 2 韓国 0 0 0 0 0 0 0 0 3 カザフスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 4 中国 0 0 0 0 0 0 0 0 5 香港 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ベトナム 0 0 0 0 0 0 0 0

アジア競技大会ハンドボール女子｜試合日程・結果

日程 試合開始 対戦カード 9月19日(土) 10:00 カザフスタン vs 中国 9月19日(土) 10:00 香港 vs 韓国 9月19日(土) 12:00 日本 vs ベトナム 9月20日(日) 13:30 韓国 vs カザフスタン 9月20日(日) 15:30 ベトナム vs 香港 9月20日(日) 17:30 日本 vs ウズベキスタン 9月22日(火・休) 13:30 ベトナム vs カザフスタン 9月22日(火・休) 15:30 香港 vs 日本 9月22日(火・休) 17:30 ウズベキスタン vs 中国 9月23日(水・祝) 13:30 香港 vs カザフスタン 9月23日(水・祝) 15:30 ウズベキスタン vs 韓国 9月23日(水・祝) 17:30 中国 vs 日本 9月25日(金) 12:30 ベトナム vs ウズベキスタン 9月25日(金) 15:00 カザフスタン vs 日本 9月25日(金) 17:30 韓国 vs 中国 9月26日(土) 12:30 カザフスタン vs ウズベキスタン 9月26日(土) 15:00 中国 vs 香港 9月26日(土) 17:30 韓国 vs ベトナム 9月27日(日) 12:00 ウズベキスタン vs 香港 9月27日(日) 14:30 中国 vs ベトナム 9月27日(日) 17:00 日本 vs 韓国

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



