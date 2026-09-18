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Yuta Tokuma

アジア大会ハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・順位表

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会のハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール女子の試合日程・組み合わせ・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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アジア競技大会ハンドボール女子｜大会日程

アジア競技大会のハンドボール女子は、開会式が開催される9月19日(土)から9月27日(日)にかけて、春日井市総合体育館と、豊田合成記念体育館 エントリオで開催される。

日程

ラウンド・内容

2026年9月19日(土)

総当たり戦

2026年9月20日(日)

総当たり戦

2026年9月22日(火・休)

総当たり戦

2026年9月23日(水・祝)

総当たり戦

2026年9月25日(金)

総当たり戦

2026年9月26日(土)

総当たり戦

2026年9月27日(日)

総当たり戦・表彰式

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アジア競技大会ハンドボール女子｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のハンドボール競技は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

サービス

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※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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ハンドボール女子日本代表の試合を無料で見る方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール女子は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではハンドボール女子を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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アジア競技大会ハンドボール女子｜出場国

第20回アジア競技大会ハンドボール女子には、7カ国が出場。全チームが1つのグループに入り、メダルを争うことになる。

出場国は以下の通り。

出場国

日本、韓国、カザフスタン、中国、香港、ウズベキスタン、ベトナム

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アジア競技大会ハンドボール女子｜順位表

順位

チーム

試合

勝点

1

日本

0

0

0

0

0

0

0

0

2

韓国

0

0

0

0

0

0

0

0

3

カザフスタン

0

0

0

0

0

0

0

0

4

中国

0

0

0

0

0

0

0

0

5

香港

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ウズベキスタン

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ベトナム

0

0

0

0

0

0

0

0

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アジア競技大会ハンドボール女子｜試合日程・結果

日程

試合開始

対戦カード

9月19日(土)

10:00

カザフスタン vs 中国

9月19日(土)

10:00

香港 vs 韓国

9月19日(土)

12:00

日本 vs ベトナム

9月20日(日)

13:30

韓国 vs カザフスタン

9月20日(日)

15:30

ベトナム vs 香港

9月20日(日)

17:30

日本 vs ウズベキスタン

9月22日(火・休)

13:30

ベトナム vs カザフスタン

9月22日(火・休)

15:30

香港 vs 日本

9月22日(火・休)

17:30

ウズベキスタン vs 中国

9月23日(水・祝)

13:30

香港 vs カザフスタン

9月23日(水・祝)

15:30

ウズベキスタン vs 韓国

9月23日(水・祝)

17:30

中国 vs 日本

9月25日(金)

12:30

ベトナム vs ウズベキスタン

9月25日(金)

15:00

カザフスタン vs 日本

9月25日(金)

17:30

韓国 vs 中国

9月26日(土)

12:30

カザフスタン vs ウズベキスタン

9月26日(土)

15:00

中国 vs 香港

9月26日(土)

17:30

韓国 vs ベトナム

9月27日(日)

12:00

ウズベキスタン vs 香港

9月27日(日)

14:30

中国 vs ベトナム

9月27日(日)

17:00

日本 vs 韓国

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【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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