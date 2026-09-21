【アジア大会2026】体操女子個人総合決勝はいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技では、女子個人総合決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026の体操女子個人総合決勝の日程、開始時間、テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

アジア大会 体操女子 個人総合決勝はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操女子個人総合決勝は、2026年9月22日(火)に名古屋市立総合体育館(レインボーホール)で行われる。

女子個人総合は団体予選・種目別予選を兼ねて実施され、第1部は12:00、第2部は14:00、第3部は17:30からスタート予定。日本や中国などが登場する第3部は17:30開始となっている。

全演技終了後は、19:10から表彰式が予定されている。日本からは西山実沙、岸里奈、杉原愛子らが個人総合に出場予定だ。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 体操女子 個人総合決勝 日程 2026年9月22日(火) 第1部 12:00～ 第2部 14:00～ 第3部 17:30～ 表彰式 19:10～ 会場 名古屋市立総合体育館(レインボーホール)

アジア大会 体操女子 個人総合決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

体操女子個人総合決勝について、現時点では地上波TBS系列での放送予定は確認されていない。

また、U-NEXTでは11:50から第1部、17:20から第3部のライブ配信を予定している。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 - - U-NEXT 11:50～ 第1部をライブ配信予定 U-NEXT 17:20～ 第3部をライブ配信予定

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。