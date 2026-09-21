【アジア大会2026】体操女子個人総合決勝はいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技では、女子個人総合決勝が行われる。
本記事では、アジア大会2026の体操女子個人総合決勝の日程、開始時間、テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。
アジア大会 体操女子 個人総合決勝はいつ？何時から？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操女子個人総合決勝は、2026年9月22日(火)に名古屋市立総合体育館(レインボーホール)で行われる。
女子個人総合は団体予選・種目別予選を兼ねて実施され、第1部は12:00、第2部は14:00、第3部は17:30からスタート予定。日本や中国などが登場する第3部は17:30開始となっている。
全演技終了後は、19:10から表彰式が予定されている。日本からは西山実沙、岸里奈、杉原愛子らが個人総合に出場予定だ。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
種目
体操女子 個人総合決勝
日程
2026年9月22日(火)
第1部
12:00～
第2部
14:00～
第3部
17:30～
表彰式
19:10～
会場
名古屋市立総合体育館(レインボーホール)
アジア大会 体操女子 個人総合決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
体操女子個人総合決勝について、現時点では地上波TBS系列での放送予定は確認されていない。
また、U-NEXTでは11:50から第1部、17:20から第3部のライブ配信を予定している。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
TBS系列
-
-
11:50～
第1部をライブ配信予定
17:20～
第3部をライブ配信予定
アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？U-NEXT
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。TBSと併せて視聴すれば、多くの競技がカバーできる。U-NEXTは見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。