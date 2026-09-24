バスケ女子日本の準決勝は何時から？試合日程・対戦相手・放送予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表は準決勝に臨む。決勝進出を懸けた重要な一戦となるだけに、試合が何時から行われるのかに加えて、対戦相手やテレビ放送・ネット配信の予定も確認しておきたい。

本記事では、バスケ女子日本代表のアジア大会準決勝について、試合日程、開始時間、対戦相手、中継予定を紹介する。

バスケ女子日本代表の準決勝はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表が準々決勝を突破した場合、準決勝は2026年9月25日(金)に行われる。

試合開始時間は16:00または19:20を予定しており、準々決勝終了後の試合割り当てによって決定する。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バスケットボール 準決勝 日程 2026年9月25日(金) 試合開始 16:00 または 19:20 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

バスケ女子日本代表の準決勝の対戦相手は？

日本代表は予選グループBを3戦全勝の首位で通過している。

準々決勝では9月24日(木)19:20からタイ代表と対戦。日本がタイを下して準決勝へ進出した場合、韓国vsインドネシアの勝者と対戦する。

ラウンド 対戦カード 日程 準々決勝 日本 vs タイ 9月24日(木)19:20～ 準決勝 日本 vs 韓国またはインドネシア 9月25日(金)

バスケ女子日本代表の準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バスケ女子準決勝は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。試合割り当てによっては19:10からの生配信となる見込みだ。

地上波ではTBS系列が16:30からの放送枠での放送を予定している。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 U-NEXT 19:10～ ライブ配信予定 TBS系列 16:30～ 録画放送の可能性もあり

バスケ女子日本代表の準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。