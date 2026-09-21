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Japan v Denmark - Game 2Getty Images Sport
【アジア大会】バスケ女子 日本代表vsフィリピンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【アジア競技大会】バスケ女子日本代表 アジア大会第3戦はいつ？フィリピン戦の日程・テレビ放送・ネット配信予定

【女子バスケ】日本vsフィリピンはいつ？アジア大会2026第3戦の試合時間・テレビ中継・ライブ配信を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表はグループステージ第3戦に臨む。

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本記事では、バスケ女子日本代表のアジア大会第3戦の試合日程、テレビ放送、ライブ配信予定を紹介する。

バスケ女子日本代表 アジア大会第3戦はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制で、日本代表は予選グループB第3戦でフィリピン代表と対戦する。

試合は2026年9月22日(火・祝)13:00にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目

女子バスケットボール(5人制)

ラウンド

予選グループB第3戦

対戦カード

日本 vs フィリピン

日程

2026年9月22日(火・祝)

開始時間

13:00

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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バスケ女子日本代表 アジア大会第3戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制、予選グループB第3戦の日本vsフィリピンは、地上波TBS系列で生中継される予定だ。

TVerでは地上波放送に合わせて12:30から無料リアルタイム配信を実施。さらに、U-NEXTでは12:50から試合全編のライブ配信を行い、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

TBS系列

12:30～

地上波全国生中継

TVer

12:30～

無料リアルタイム配信

U-NEXT

12:50～

ライブ配信・見逃し配信

試合は2026年9月22日(火・祝)13:00にティップオフ予定。テレビではTBS系列、ネットではTVerやU-NEXTから視聴できる。

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バスケ女子日本代表 アジア大会第3戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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