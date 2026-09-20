2026年9月20日(日)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール女子・準々決勝で、日本代表とチャイニーズ・タイペイ代表が対戦する。

本記事では、日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜試合スケジュール・開始時間

女子バレーボール準々決勝の日本vsチャイニーズ・タイペイは、9月20日(日)に小牧市スポーツ公園総合体育館で開催される。

大会：第20回アジア競技大会 準々決勝

日時：2026年9月20日(日) 19:40 試合開始

対戦：日本代表 vs チャイニーズ・タイペイ代表

会場：小牧市スポーツ公園総合体育館 (愛知県小牧市)

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vsチャイニーズ・タイペイは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う予定だ。そのため、地上波TBSやTVerでのテレビ放送予定はない。

『U-NEXT』では9月20日(日)19:10からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) 視聴はこちら TBS系列／TVer なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsチャイニーズ・タイペイのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。