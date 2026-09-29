2026年9月29日(火)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子サッカー準決勝で、日本代表(なでしこジャパン)と韓国代表が対戦する。

本記事では、日本vs韓国の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

なでしこジャパンvs韓国｜試合日程・キックオフ時間

日本vs韓国は、9月29日(火)に小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催される。

大会：第20回アジア競技大会 準決勝

日時：2026年9月29日(火)19:30キックオフ

対戦：日本代表 vs 韓国代表

会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム

なでしこジャパンvs韓国｜テレビ放送・ネット配信予定

準決勝の日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』でライブ＆見逃し配信される。地上波『TBS系列』での生放送、『TVer』同時配信も実施予定だ。

『U-NEXT』では9月29日(火)19:10からライブ配信を開始予定となっている。

サービス 視聴方法 U-NEXT ライブ＆見逃し配信 TBS系列 録画放送 TVer ディレイ配信

『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、対象の見放題コンテンツは期間中追加料金なしで視聴できる。

※試合日程や放送・配信予定は大会他競技の進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会および各サービスの公式サイトをご確認ください。

なでしこジャパンvs韓国のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子準決勝、日本vs韓国は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。