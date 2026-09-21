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MP_yui narumiya_japan vs Chen Yu-chin_chinese taipei(C)Getty Images
サッカー女子チャイニーズ・タイペイ戦はTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【9月21日】サッカー女子 日本vsチャイニーズ・タイペイのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜アジア競技大会2026

日本
台湾

【アジア競技大会2026】女子サッカーグループステージ第3節、日本代表(なでしこジャパン)対チャイニーズ・タイペイ代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・キックオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

2026年9月21日(月)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子サッカーグループステージ第3節で、日本代表(なでしこジャパン)とチャイニーズ・タイペイ代表が対戦する。

サッカー女子チャイニーズ・タイペイ戦はTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信今すぐ視聴

本記事では、日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vsチャイニーズ・タイペイは、9月21日(月)に小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 グループE 第3戦
  • 日時：2026年9月21日(月) 19:30キックオフ
  • 対戦：日本代表 vs チャイニーズ・タイペイ代表
  • 会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム
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なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vsチャイニーズ・タイペイは、ネットU-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波・BS・CSでの生中継は予定されていない。

『U-NEXT』では9月21日(月)19:20からライブ配信を開始予定。試合をリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTが視聴手段となる。

一方、地上波『TBS系列』では21:30から録画中継が予定されている。『TVer』でのライブ配信は実施されない。

サービス

視聴方法

U-NEXT

19:20～ 独占ライブ配信

TBS系列

21:30～ 録画中継

TVer

ライブ配信なし

『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、対象の見放題コンテンツは期間中追加料金なしで視聴できる。

※試合日程や放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各サービスの公式サイトをご確認ください。

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なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイのおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

サッカー女子チャイニーズ・タイペイ戦はTBS中継なし！U-NEXTが独占ライブ配信今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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