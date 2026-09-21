2026年9月21日(月)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の女子サッカーグループステージ第3節で、日本代表(なでしこジャパン)とチャイニーズ・タイペイ代表が対戦する。

本記事では、日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vsチャイニーズ・タイペイは、9月21日(月)に小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催される。

大会：第20回アジア競技大会 グループE 第3戦

日時：2026年9月21日(月) 19:30キックオフ

対戦：日本代表 vs チャイニーズ・タイペイ代表

会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム

なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vsチャイニーズ・タイペイは、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波・BS・CSでの生中継は予定されていない。

『U-NEXT』では9月21日(月)19:20からライブ配信を開始予定。試合をリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTが視聴手段となる。

一方、地上波『TBS系列』では21:30から録画中継が予定されている。『TVer』でのライブ配信は実施されない。

サービス 視聴方法 U-NEXT 19:20～ 独占ライブ配信 TBS系列 21:30～ 録画中継 TVer ライブ配信なし

『U-NEXT』には31日間の無料トライアルが用意されており、対象の見放題コンテンツは期間中追加料金なしで視聴できる。

※試合日程や放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各サービスの公式サイトをご確認ください。

なでしこジャパンvsチャイニーズ・タイペイのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。