2026年9月26日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール女子・決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。
本記事では、日本vs韓国の試合日程、ティップオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。
日本vs韓国｜試合日程・ティップオフ時間
日本vs韓国は、9月26日(土)に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催される。
- 大会：第20回アジア競技大会 決勝
- 日時：2026年9月26日(土)19:20ティップオフ
- 対戦：日本代表 vs韓国代表
- 会場：愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
日本vs韓国｜テレビ放送・ネット配信予定
日本vs韓国は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。地上波『TBS系列』は放送予定がない。その他地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はない。
『U-NEXT』では9月26日(土) 19:10からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
TBS系列
放送予定なし
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
日本vs韓国のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。