アジア競技大会バレーボールの地上波テレビ放送は？どこで見られる？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、男女バレーボール競技が実施され、日本代表の戦いにも注目が集まる。

本記事では、アジア競技大会2026バレーボール競技の地上波テレビ放送予定、ネット配信サービスについて紹介する。

アジア競技大会バレーボールの日本戦の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、女子バレーボールが9月16日(水)から22日(火・休)、男子バレーボールが9月27日(日)から10月3日(土)にかけて行われる。

女子日本代表は9月16日(水)19:20からネパールとの予選ラウンド初戦に臨み、9月18日(金)にはインドネシアと対戦する。勝ち上がった場合、9月20日(日)に準々決勝・順位決定戦、21日(月・祝)に準決勝、22日(火・休)に3位決定戦または決勝を戦う。

男子日本代表は9月27日(日)にウズベキスタンとの初戦を迎え、翌28日(月)にカザフスタンと対戦。決勝トーナメントは10月1日(木)の準々決勝、2日(金)の準決勝、3日(土)の3位決定戦・決勝が予定されている。

区分 日程 ラウンド 対戦カード 女子 9月16日(水)19:20～ 予選ラウンド 第1戦 日本 vs ネパール 女子 9月18日(金)19:20～ 予選ラウンド 第2戦 日本 vs インドネシア 女子 9月20日(日) 準々決勝・順位決定戦 未定 女子 9月21日(月・祝) 準決勝 未定 女子 9月22日(火・休) 3位決定戦・決勝 未定 男子 9月27日(日) 予選ラウンド 第1戦 日本 vs ウズベキスタン 男子 9月28日(月) 予選ラウンド 第2戦 日本 vs カザフスタン 男子 10月1日(木) 準々決勝 未定 男子 10月2日(金) 準決勝 未定 男子 10月3日(土) 3位決定戦・決勝 未定

アジア競技大会バレーボールの地上波テレビ放送は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール競技は、TBS系列で日本代表の注目試合を中心に地上波放送される予定だ。放送対象となる試合は生中継が中心で、一部は録画放送となる。

女子日本代表は9月18日(金)のインドネシア戦、21日(月・祝)の準決勝、22日(火・休)の決勝などが放送予定。一方、9月16日(水)のネパール戦は地上波放送がなく、U-NEXTで独占配信される。

男子日本代表は9月27日(日)のウズベキスタン戦、28日(月)のカザフスタン戦に加え、勝ち上がった場合は準々決勝、準決勝、決勝・3位決定戦も放送枠が設定されている。地上波放送に合わせ、TVerでも無料ライブ配信が行われる予定だ。

女子日本代表の地上波放送予定

日程 試合 放送予定 9月16日(水) 予選 第1戦 日本 vs ネパール 地上波放送なし 9月18日(金) 予選 第2戦 日本 vs インドネシア 19:00～22:54 TBS系列【LIVE】 9月21日(月・祝) 準決勝 12:30～23:27枠 TBS系列【LIVE】 9月22日(火・休) 決勝 12:30～23:27枠 TBS系列【LIVE】 9月22日(火・休) 3位決定戦 12:30～23:27枠 TBS系列【録画】

男子日本代表の地上波放送予定

日程 試合 放送予定 9月27日(日) 予選 第1戦 日本 vs ウズベキスタン 18:30～23:24枠 TBS系列【LIVE】 9月28日(月) 予選 第2戦 日本 vs カザフスタン 18:30～23:27枠 TBS系列【LIVE】 10月1日(木) 準々決勝 21:05～23:27枠 TBS系列 10月2日(金) 準決勝 18:30～22:54枠 TBS系列【LIVE】 10月3日(土) 決勝・3位決定戦 15:00～22:30枠 TBS系列【LIVE】

※ほかの競技の進行や日本代表の勝ち上がり状況などにより、放送内容・時間が変更される場合があります。最新の情報は、各公式サイトでご確認ください。

アジア競技大会バレーボールはどこで見られる？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール競技は、U-NEXT、TBS系列、TVerで視聴できる予定だ。

特におすすめなのがU-NEXT。予選ラウンド初戦から決勝まで、日本代表戦を含む注目試合をライブ配信・見逃し配信する。地上波やTVerで中継されない女子予選第1戦「日本vsネパール」も独占ライブ配信される予定だ。

U-NEXT

U-NEXTでは、日本代表戦を含む注目試合をライブ配信・見逃し配信する予定。最大7チャンネルの同時配信に対応しており、バレーボール以外の競技もあわせて楽しめる。

月額プラン対象となるが、初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用して視聴することも可能だ。

TBS系列

TBS系列では、女子予選第2戦をはじめ、男女の準決勝や決勝など、日本代表の注目試合を中心に地上波で生中継・録画放送する。

大会期間中は大型特番枠として放送されるため、他競技の進行などによって放送内容が変更される場合がある。

TVer

TVerでは、TBS系列で地上波生中継される試合にあわせて**無料ライブ配信(同時配信)**を実施予定。

ただし、地上波中継のない試合はTVerで配信されない場合があるため、日本代表戦を幅広く視聴したい場合はU-NEXTを確認しておきたい。

サービス 視聴方法 料金 特徴 U-NEXT ネット配信 月額プラン対象 注目試合をライブ・見逃し配信、一部独占配信あり TBS系列 地上波テレビ 無料 日本代表の注目試合を生中継・録画放送 TVer ネット配信 無料 TBS地上波中継に合わせてライブ配信

アジア競技大会バレーボールのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のバレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。