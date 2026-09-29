【9月29日】陸上日本選手の試合予定・テレビ放送・ネット配信｜アジア大会2026

2026年9月29日(火)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」陸上で、日本人選手が出場する競技が開催される。

本記事では9月29日(火)に開催される陸上競技、日本人選手が出場する種目の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9月29日】陸上競技のスケジュール｜各種目何時からスタート？

アジア大会の陸上競技は9月23日(水)～29日(火)に愛知県名古屋市にある名古屋市瑞穂公園陸上競技場で開催される。

時間 種目 18:20～ 男子棒高跳 決勝 19:05～ 女子走高跳 決勝 19:35～ 女子ハンマー投 決勝 19:50～ 女子800m 決勝 20:05～ 男子800m 決勝 20:15～ 男子5000m 決勝 20:48～ 混合4×100mリレー決勝 21:05～ 女子4×400リレー 決勝 21:17～ 男子4×400リレー 決勝

日本人出場予定選手

種目 選手名 男子棒高跳 決勝 柄澤 智哉、江島 雅紀 女子走高跳 決勝 石岡 柚季、髙橋 渚 女子ハンマー投 決勝 村上 来花、マッカーサー・ジョイアイリス 女子800m 決勝 塩見 綾乃、久保凛 男子800m 決勝 落合 晃、萬野 七樹 男子5000m 決勝 森 凪也、山口 智規 混合4×100mリレー決勝 小室 歩久斗、桐生 祥秀、青木 益未、三浦 愛華 女子4×400リレー 決勝 森山静穂、中尾柚希、寺本葵 男子4×400リレー 決勝 今泉 堅貴、佐藤 風雅、白畑 健太郎、林 申雅

9月29日の陸上競技｜テレビ放送・ネット配信予定

9月29日に開催されるアジア大会陸上は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは以下の競技を生中継・配信予定だ。

『U-NEXT』では9月29日(火)17:40からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 17:40～

視聴はこちら TBS系列放送／TVer同時配信

15:49~23:27

男子棒高跳 決勝(録画)

女子走高跳 決勝(録画)

女子ハンマー投 決勝(録画)

女子800m 決勝(録画)

男子800m 決勝(録画)

男子5000m 決勝(録画)

混合4×100mリレー決勝(中継)

女子4×400リレー 決勝(中継)

男子4×400リレー 決勝(中継)

※試合日・中継予定は大会の他競技進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。