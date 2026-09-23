【9月24日】卓球日本選手の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026

2026年9月24日(木)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。
本記事では9月24日(木)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。
【9月24日】卓球の試合日程・対戦カード・開始時間
アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。
時間
種目
ラウンド
対戦カード
10:00～
女子ダブルス
2回戦
日本 vs タイ
17:00～
男子団体
決勝
日本 vs 中国
19:30～
女子団体
決勝
日本 vs 中国
出場選手
種目
選手名
女子シングルス（２名）
張本美和、早田ひな
男子ダブルス（２組）
張本智和／篠塚大登
混合ダブルス（２組）
張本美和／松島輝空
男子団体（５名）
宇田幸矢
女子団体（５名）
面手凛
9月24日の卓球競技｜テレビ放送・ネット配信予定
9月24日に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは男女団体決勝を中継・配信予定だ。
『U-NEXT』では9月24日(木)9:50と、16:50からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信 9:50～、16:50～
TBS系列
17:00頃～ 男子団体決勝／19:30頃～女子団体決勝
TVer
17:00頃～ 男子団体決勝／19:30頃～女子団体決勝
※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会卓球のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。
予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。
『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。