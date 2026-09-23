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【9月24日】卓球はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【9月24日】卓球日本選手の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026

【アジア競技大会2026】9月24日に開催される卓球競技、日本選手の試合はどこで見られる？地上波中継は？

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2026年9月24日(木)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。

【9/24卓球】日本人選手の試合をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では9月24日(木)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9月24日】卓球の試合日程・対戦カード・開始時間

アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。

時間

種目

ラウンド

対戦カード

10:00～

女子ダブルス

2回戦

日本 vs タイ

17:00～

男子団体

決勝

日本 vs 中国

19:30～

女子団体

決勝

日本 vs 中国

出場選手

種目

選手名

女子シングルス（２名）

張本美和、早田ひな

男子ダブルス（２組）

張本智和／篠塚大登
戸上隼輔／松島輝空

混合ダブルス（２組）

張本美和／松島輝空
伊藤美誠／篠塚大登

男子団体（５名）

宇田幸矢
松島輝空
張本智和
戸上隼輔
篠塚大登

女子団体（５名）

面手凛
張本美和
伊藤美誠
早田ひな
長﨑美柚

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9月24日の卓球競技｜テレビ放送・ネット配信予定

9月24日に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは男女団体決勝を中継・配信予定だ。

『U-NEXT』では9月24日(木)9:50と、16:50からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ライブ配信 9:50～、16:50～
視聴はこちら

TBS系列

17:00頃～ 男子団体決勝／19:30頃～女子団体決勝

TVer

17:00頃～ 男子団体決勝／19:30頃～女子団体決勝

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会卓球のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【9/24卓球】日本人選手の試合をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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