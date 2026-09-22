【9月23日】卓球日本選手の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026

2026年9月23日(水)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。

本記事では9月23日(水)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9月23日】卓球の試合日程・対戦カード・開始時間

アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。

時間 種目 ラウンド 対戦カード 10:40～ 混合ダブルス 2回戦 日本 vs 北朝鮮 13:45～ 混合ダブルス 3回戦 未定 17:00～ 男子団体 準決勝 未定 17:00～ 女子団体 準決勝 未定

出場選手

種目 選手名 女子シングルス（２名） 張本美和、早田ひな 男子ダブルス（２組） 張本智和／篠塚大登

戸上隼輔／松島輝空 混合ダブルス（２組） 張本美和／松島輝空

伊藤美誠／篠塚大登 男子団体（５名） 宇田幸矢

松島輝空

張本智和

戸上隼輔

篠塚大登 女子団体（５名） 面手凛

張本美和

伊藤美誠

早田ひな

長﨑美柚

9月23日の卓球競技｜テレビ放送・ネット配信予定

9月23日に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは17時からの男女団体準決勝を中継・配信の予定だ。

『U-NEXT』では9月23日(水)9:50と、16:50からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 9:50～、16:50～

視聴はこちら TBS系列 17:00～ 男子団体準決勝／女子団体準決勝 TVer 17:00～ 男子団体準決勝／女子団体準決勝

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会卓球のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。