【アジア大会2026】卓球団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、男女団体の準々決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026の卓球団体準々決勝について、組み合わせ・対戦カード、中継予定を紹介する。

卓球団体準々決勝の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝は、2026年9月22日(火)にスカイホール豊田で行われる。

男女ともに19:20から試合開始予定となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 卓球団体 ラウンド 準々決勝 日程 2026年9月22日(火) 開始時間 19:20～ 会場 スカイホール豊田(愛知県豊田市)

卓球団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝では、男女それぞれベスト4進出を懸けた試合が行われる。

女子日本代表は予選グループBを1位で通過しており、準々決勝ではマカオvsチャイニーズ・タイペイの勝者と対戦する。

男子日本代表も予選グループBを1位で突破。9月22日(火)の決勝トーナメント1回戦を勝ち上がった場合、同日19:20から準々決勝に臨む。

女子団体 準々決勝

対戦カード 日本 vs マカオvsチャイニーズ・タイペイの勝者 中国 vs ウズベキスタンvsカザフスタンの勝者 北朝鮮 vs インドvsタイの勝者 韓国 vs シンガポールvsホンコン・チャイナの勝者

男子団体 準々決勝

男子日本代表は予選グループBでモルディブ、ウズベキスタンにいずれも3-0で勝利し、グループ1位で決勝トーナメントに進出した。

決勝トーナメント1回戦は2026年9月22日(火)10:00または12:30から行われ、勝利した場合は同日19:20から準々決勝に進出する。

項目 内容 1回戦 9月22日(火)10:00～ または 12:30～ 準々決勝 9月22日(火)19:20～ 会場 スカイホール豊田(愛知県豊田市)

卓球団体準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝は、地上波TBS系列とU-NEXTで中継・配信される予定だ。

TBS系列では女子団体準々決勝を生中継。U-NEXTでは9月22日(火)19:10から、男子団体・女子団体の準々決勝をライブ配信する。

男女の準々決勝をまとめて視聴したい場合は、U-NEXTの配信スケジュールも確認しておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 － 女子団体準々決勝を生中継 U-NEXT 19:10～ 男子団体・女子団体 準々決勝をライブ配信

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。