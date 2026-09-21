【アジア大会2026】卓球団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、男女団体の準々決勝が行われる。
本記事では、アジア大会2026の卓球団体準々決勝について、組み合わせ・対戦カード、中継予定を紹介する。
卓球団体準々決勝の試合日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝は、2026年9月22日(火)にスカイホール豊田で行われる。
男女ともに19:20から試合開始予定となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
種目
卓球団体
ラウンド
準々決勝
日程
2026年9月22日(火)
開始時間
19:20～
会場
スカイホール豊田(愛知県豊田市)
卓球団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝では、男女それぞれベスト4進出を懸けた試合が行われる。
女子日本代表は予選グループBを1位で通過しており、準々決勝ではマカオvsチャイニーズ・タイペイの勝者と対戦する。
男子日本代表も予選グループBを1位で突破。9月22日(火)の決勝トーナメント1回戦を勝ち上がった場合、同日19:20から準々決勝に臨む。
女子団体 準々決勝
対戦カード
日本 vs マカオvsチャイニーズ・タイペイの勝者
中国 vs ウズベキスタンvsカザフスタンの勝者
北朝鮮 vs インドvsタイの勝者
韓国 vs シンガポールvsホンコン・チャイナの勝者
男子団体 準々決勝
男子日本代表は予選グループBでモルディブ、ウズベキスタンにいずれも3-0で勝利し、グループ1位で決勝トーナメントに進出した。
決勝トーナメント1回戦は2026年9月22日(火)10:00または12:30から行われ、勝利した場合は同日19:20から準々決勝に進出する。
項目
内容
1回戦
9月22日(火)10:00～ または 12:30～
準々決勝
9月22日(火)19:20～
会場
スカイホール豊田(愛知県豊田市)
卓球団体準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝は、地上波TBS系列とU-NEXTで中継・配信される予定だ。
TBS系列では女子団体準々決勝を生中継。U-NEXTでは9月22日(火)19:10から、男子団体・女子団体の準々決勝をライブ配信する。
男女の準々決勝をまとめて視聴したい場合は、U-NEXTの配信スケジュールも確認しておきたい。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
TBS系列
－
女子団体準々決勝を生中継
19:10～
男子団体・女子団体 準々決勝をライブ配信
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。