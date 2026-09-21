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【アジア大会】卓球団体準々決勝はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【アジア大会2026】卓球団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

【卓球】アジア大会2026団体準々決勝の対戦カードは？試合時間・地上波テレビ放送・ライブ配信予定を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、男女団体の準々決勝が行われる。

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本記事では、アジア大会2026の卓球団体準々決勝について、組み合わせ・対戦カード、中継予定を紹介する。

卓球団体準々決勝の試合日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝は、2026年9月22日(火)にスカイホール豊田で行われる。

男女ともに19:20から試合開始予定となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目

卓球団体

ラウンド

準々決勝

日程

2026年9月22日(火)

開始時間

19:20～

会場

スカイホール豊田(愛知県豊田市)

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卓球団体準々決勝の組み合わせ・対戦カードは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝では、男女それぞれベスト4進出を懸けた試合が行われる。

女子日本代表は予選グループBを1位で通過しており、準々決勝ではマカオvsチャイニーズ・タイペイの勝者と対戦する。

男子日本代表も予選グループBを1位で突破。9月22日(火)の決勝トーナメント1回戦を勝ち上がった場合、同日19:20から準々決勝に臨む。

女子団体 準々決勝

対戦カード

日本 vs マカオvsチャイニーズ・タイペイの勝者

中国 vs ウズベキスタンvsカザフスタンの勝者

北朝鮮 vs インドvsタイの勝者

韓国 vs シンガポールvsホンコン・チャイナの勝者

男子団体 準々決勝

男子日本代表は予選グループBでモルディブ、ウズベキスタンにいずれも3-0で勝利し、グループ1位で決勝トーナメントに進出した。

決勝トーナメント1回戦は2026年9月22日(火)10:00または12:30から行われ、勝利した場合は同日19:20から準々決勝に進出する。

項目

内容

1回戦

9月22日(火)10:00～ または 12:30～

準々決勝

9月22日(火)19:20～

会場

スカイホール豊田(愛知県豊田市)

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卓球団体準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球団体準々決勝は、地上波TBS系列とU-NEXTで中継・配信される予定だ。

TBS系列では女子団体準々決勝を生中継。U-NEXTでは9月22日(火)19:10から、男子団体・女子団体の準々決勝をライブ配信する。

男女の準々決勝をまとめて視聴したい場合は、U-NEXTの配信スケジュールも確認しておきたい。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

TBS系列

女子団体準々決勝を生中継

U-NEXT

19:10～

男子団体・女子団体 準々決勝をライブ配信

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アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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