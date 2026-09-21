2026年9月22日(火)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。

本記事では9月22日(火)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9月22日】卓球の試合は何時から？

アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。

時間 種目 ラウンド 対戦カード 10:00～ 女子団体 予選グループB 日本 vs 未定 12:30～ 男子団体 予選グループB 日本 vs 15:10～ 混合ダブルス 1回戦 日本 vs 19:20～ 男子団体 準々決勝 日本 vs 19:20～ 女子団体 準々決勝 日本 vs

出場選手

種目 選手名 男子団体（５名） 宇田幸矢

松島輝空

張本智和

戸上隼輔

篠塚大登 女子団体（５名） 面手凛

張本美和

伊藤美誠

早田ひな

長﨑美柚 混合ダブルス（２組） 張本美和／松島輝空

伊藤美誠／篠塚大登

卓球競技の地上波テレビ放送はある？

9月22日に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』が全試合ライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは19:20頃からの「女子団体・準々決勝」の生中継・配信を予定している。

『U-NEXT』では9月22日(火)9:50からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信 9:50～、15:50～

視聴はこちら TBS系列 男子団体、女子団体予選、混合ダブルスは中継なし

女子団体準決勝を19:20頃から生中継予定 TVer 女子団体準決勝を19:20頃から生中継予定

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイト、TBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会卓球のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。