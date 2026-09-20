2026年9月21日(月)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳で、日本代表選手が出場する。

本記事では、競泳日本代表の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9/21競泳】競技スケジュール・レースは何時から？

アジア競技大会競泳は、9月20日(日)～25日(金)に東京アクアティクスセンターで開催される。

【予選】

時間 種目 出場日本選手 10:00～ 男子50ｍ背泳ぎ 予選 三浦玲央

竹原秀一 10:08～ 女子50ｍ背泳ぎ 予選 佐々木美莉

白井璃緒 10:14～ 男子50m自由形 予選 松本周也

坂井孝士郎 10:24～ 女子200m自由形 予選 池本凪沙

竹澤瑠珂 10:36～ 男子100ｍ平泳ぎ 予選 松元克央

村佐達也 10:48～ 女子200m個人メドレー 予選 松本信歩

成田実生 11:03～ 男子4×200m自由形リレー 予選 黒田一瑳

松元克央

村佐達也

柳本幸之介

【決勝・表彰式】

時間 種目 17:00～ 男子50ｍ背泳ぎ決勝 17:06～ 女子50ｍ背泳ぎ決勝 17:12～ 男子50m自由形決勝 17:17～ 女子200m自由形決勝 17:26～ 男子50ｍ背泳ぎ表彰式 17:32～ 女子50ｍ背泳ぎ表彰式 17:38～ 男子100m平泳ぎ決勝 17:46～ 男子50m自由形表彰式 17:52～ 女子200m個人メドレー決勝 18:01～ 女子200m自由形表彰式 18:07～ 男子100m平泳ぎ表彰式 18:13～ 男子4×200m自由形リレー決勝 18:29～ 女子200m個人メドレー表彰式 18:35～ 男子4×200mフリーリレー表彰式





競泳の地上波テレビ放送はある？

アジア大会競泳は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）

視聴はこちら TBS系列 12:30~23:27（競泳含むアジア大会全般） TVer 12:30~（競泳含むアジア大会全般）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

競泳日本代表の試合を無料で見る方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では競泳を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。