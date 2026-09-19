2026年9月20日(日)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳で、日本代表選手が出場するレースが開幕する。
本記事では、競泳日本代表の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。
【9/20競泳】競技スケジュール・レースは何時から？
アジア競技大会競泳は、9月20日(日)～25日(金)に東京アクアティクスセンターで開催される。
【予選】
時間
種目
出場日本選手
10:00～
女子200mバタフライ予選
水口知保
奥園心咲
10:08～
男子200m個人メドレー予選
小島夢貴
10:24～
女子1500m自由形タイム決勝2
梶本一花
10:44～
男子100m自由形予選
松元克央
10:59～
女子50ｍ平泳ぎ予選
加藤心冨
11:05～
男子100m背泳ぎ予選
西小野皓大
11:19～
女子4×100m自由形リレー予選
池本凪沙
【決勝・表彰式】
時間
種目
17:00～
女子200mバタフライ決勝
17:09～
男子200m個人メドレー決勝
17:18～
女子1500m自由形-タイム決勝1
17:41～
女子200mバタフライ表彰式
17:47～
男子200m個人メドレー表彰式
17:53～
男子100m自由形決勝
18:01～
女子50m平泳ぎ決勝
18:07～
女子1500m自由形表彰式
18:13～
男子100m背泳ぎ決勝
18:21～
男子100m自由形表彰式
18:27～
女子50m平泳ぎ表彰式
18:33～
女子4×100mフリーリレー決勝
18:44～
男子100m背泳ぎ表彰式
18:50～
女子4×100mフリーリレー表彰式
競泳の地上波テレビ放送はある？
アジア大会競泳は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）
TBS系列
13:00~22:54（競泳含むアジア大会全般）
TVer
13:00~（競泳含むアジア大会全般）
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
競泳日本代表の試合を無料で見る方法は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。