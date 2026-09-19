2026年9月20日(日)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の競泳で、日本代表選手が出場するレースが開幕する。

本記事では、競泳日本代表の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9/20競泳】競技スケジュール・レースは何時から？

アジア競技大会競泳は、9月20日(日)～25日(金)に東京アクアティクスセンターで開催される。

【予選】

時間 種目 出場日本選手 10:00～ 女子200mバタフライ予選 水口知保 奥園心咲 10:08～ 男子200m個人メドレー予選 小島夢貴

松下知之 10:24～ 女子1500m自由形タイム決勝2 梶本一花 10:44～ 男子100m自由形予選 松元克央

村佐達也 10:59～ 女子50ｍ平泳ぎ予選 加藤心冨

鈴木聡美 11:05～ 男子100m背泳ぎ予選 西小野皓大

竹原秀一 11:19～ 女子4×100m自由形リレー予選 池本凪沙

松本信歩

溝口歩優

鈴木莉緒

【決勝・表彰式】

時間 種目 17:00～ 女子200mバタフライ決勝 17:09～ 男子200m個人メドレー決勝 17:18～ 女子1500m自由形-タイム決勝1 17:41～ 女子200mバタフライ表彰式 17:47～ 男子200m個人メドレー表彰式 17:53～ 男子100m自由形決勝 18:01～ 女子50m平泳ぎ決勝 18:07～ 女子1500m自由形表彰式 18:13～ 男子100m背泳ぎ決勝 18:21～ 男子100m自由形表彰式 18:27～ 女子50m平泳ぎ表彰式 18:33～ 女子4×100mフリーリレー決勝 18:44～ 男子100m背泳ぎ表彰式 18:50～ 女子4×100mフリーリレー表彰式





競泳の地上波テレビ放送はある？

アジア大会競泳は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。午前中に開催される予選は『U-NEXT』のみ、17時からの決勝レースは『U-NEXT』に加えて地上波『TBS系列』とTVerでも中継・配信を行う。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信（予選9:50～、決勝16:50～）

視聴はこちら TBS系列 13:00~22:54（競泳含むアジア大会全般） TVer 13:00~（競泳含むアジア大会全般）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

競泳日本代表の試合を無料で見る方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の競泳は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では競泳を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。