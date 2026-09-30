【アジア大会】ラグビー競技の試合日程・組み合わせ・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のラグビー競技の試合日程や組み合わせ、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア競技大会ラグビー｜大会日程
アジア競技大会のラグビー競技は、大会12日目となる10月1日(木)から10月3日(土)にかけて、愛知県名古屋市にある名古屋市瑞穂公園ラグビー場で開催される。
開催日程は以下の通り。
種目
日程
ラウンド
男子
10月1日(木)
予選
10月2日(金)
予選／準々決勝／順位決定戦
10月3日(土)
順位決定戦／準決勝／決勝
女子
10月1日(木)
予選
10月2日(金)
予選
10月3日(土)
順位決定戦／準決勝／決勝
アジア競技大会ラグビー｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会のラグビー競技は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。
U-NEXTでは、男女ラグビーの予選ラウンドから決勝戦までをライブ配信する予定となっている。
日程
チャンネル
中継開始
種目・ラウンド
10月1日(木)
U-NEXT
9:00
男子 予選ラウンド、女子 予選ラウンド 第1戦・第2戦
10月2日(金)
U-NEXT
9:00
男子 予選／順位決定戦／準々決勝、女子 予選
10月3日(土)
U-NEXT
9:00
男子 順位決定戦／準決勝／3位決定戦／決勝、女子 順位決定戦／準決勝／3位決定戦／決勝
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
ラグビー日本代表戦のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のラグビー競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではラグビーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
U-NEXTなら31日間無料トライアルありU-NEXT
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア競技大会ラグビー｜組み合わせ
■男子
プール
チーム
プールA
ホンコン・チャイナ
中国
マレーシア
ウズベキスタン
プールB
日本
タイ
韓国
カザフスタン
プールC
スリランカ
アラブ首長国連邦
シンガポール
フィリピン
■女子
プール
チーム
プールD
日本
タイ
カザフスタン
シンガポール
プールE
中国
ホンコン・チャイナ
インド
マレーシア
アジア競技大会ラグビー｜予選ラウンド順位表
■男子
プールA
順位
チーム
勝点
勝
分
敗
得点
失点
差
1
ホンコン・チャイナ
0
0
0
0
0
0
0
2
中国
0
0
0
0
0
0
0
3
マレーシア
0
0
0
0
0
0
0
4
ウズベキスタン
0
0
0
0
0
0
0
プールB
順位
チーム
勝点
勝
分
敗
得点
失点
差
1
日本
0
0
0
0
0
0
0
2
タイ
0
0
0
0
0
0
0
3
韓国
0
0
0
0
0
0
0
4
カザフスタン
0
0
0
0
0
0
0
プールC
順位
チーム
勝点
勝
分
敗
得点
失点
差
1
スリランカ
0
0
0
0
0
0
0
2
アラブ首長国連邦
0
0
0
0
0
0
0
3
シンガポール
0
0
0
0
0
0
0
4
フィリピン
0
0
0
0
0
0
0
■女子
プールD
順位
チーム
勝点
勝
分
敗
得点
失点
差
1
日本
0
0
0
0
0
0
0
2
タイ
0
0
0
0
0
0
0
3
カザフスタン
0
0
0
0
0
0
0
4
シンガポール
0
0
0
0
0
0
0
プールE
順位
チーム
勝点
勝
分
敗
得点
失点
差
1
中国
0
0
0
0
0
0
0
2
ホンコン・チャイナ
0
0
0
0
0
0
0
3
インド
0
0
0
0
0
0
0
4
マレーシア
0
0
0
0
0
0
0
アジア競技大会ラグビー｜試合日程
■男子
日時
試合開始
ラウンド
対戦カード
10月1日(木)
9:00
プールA
中国 vs マレーシア
10月1日(木)
9:25
プールA
ホンコン・チャイナ vs ウズベキスタン
10月1日(木)
9:50
プールB
タイ vs 韓国
10月1日(木)
10:15
プールB
日本 vs カザフスタン
10月1日(木)
10:40
プールC
アラブ首長国連邦 vs シンガポール
10月1日(木)
11:05
プールC
スリランカ vs フィリピン
10月1日(木)
15:15
プールA
中国 vs ウズベキスタン
10月1日(木)
15:40
プールA
ホンコン・チャイナ vs マレーシア
10月1日(木)
16:05
プールB
タイ vs カザフスタン
10月1日(木)
16:30
プールB
日本 vs 韓国
10月1日(木)
16:55
プールC
アラブ首長国連邦 vs フィリピン
10月1日(木)
17:20
プールC
スリランカ vs シンガポール
10月2日(金)
9:00
プールA
マレーシア vs ウズベキスタン
10月2日(金)
9:25
プールA
ホンコン・チャイナ vs 中国
10月2日(金)
9:50
プールB
韓国 vs カザフスタン
10月2日(金)
10:15
プールB
日本 vs タイ
10月2日(金)
10:40
プールC
シンガポール vs フィリピン
10月2日(金)
11:05
プールC
スリランカ vs アラブ首長国連邦
10月2日(金)
13:35
9-12位決定戦
未定
10月2日(金)
14:00
9-12位決定戦
未定
10月2日(金)
14:25
準々決勝
未定
10月2日(金)
14:50
準々決勝
未定
10月2日(金)
15:15
準々決勝
未定
10月2日(金)
15:40
準々決勝
未定
10月3日(土)
9:00
9-12位決定戦
未定
10月3日(土)
9:25
9-12位決定戦
未定
10月3日(土)
10:40
5-8位決定戦
未定
10月3日(土)
11:05
5-8位決定戦
未定
10月3日(土)
12:20
準決勝
未定
10月3日(土)
12:45
準決勝
未定
10月3日(土)
15:15
9-12位決定戦
未定
10月3日(土)
15:40
9-12位決定戦
未定
10月3日(土)
16:55
7-8位決定戦
未定
10月3日(土)
17:20
5-6位決定戦
未定
10月3日(土)
18:10
3位決定戦
未定
10月3日(土)
19:10
決勝
未定
■女子
日時
試合開始
ラウンド
対戦カード
10月1日(木)
11:30
プールD
タイ vs カザフスタン
10月1日(木)
11:55
プールD
日本 vs シンガポール
10月1日(木)
12:20
プールE
ホンコン・チャイナ vs インド
10月1日(木)
12:45
プールE
中国 vs マレーシア
10月1日(木)
17:45
プールD
タイ vs シンガポール
10月1日(木)
18:10
プールD
日本 vs カザフスタン
10月1日(木)
18:35
プールE
ホンコン・チャイナ vs マレーシア
10月1日(木)
19:00
プールE
中国 vs インド
10月2日(金)
11:30
プールD
カザフスタン vs シンガポール
10月2日(金)
11:55
プールD
日本 vs タイ
10月2日(金)
12:20
プールE
インド vs マレーシア
10月2日(金)
12:45
プールE
中国 vs ホンコン・チャイナ
10月3日(土)
9:50
5-8位決定戦
未定
10月3日(土)
10:15
5-8位決定戦
未定
10月3日(土)
11:30
準決勝
未定
10月3日(土)
11:55
準決勝
未定
10月3日(土)
16:05
7-8位決定戦
未定
10月3日(土)
16:30
5-6位決定戦
未定
10月3日(土)
17:45
3位決定戦
未定
10月3日(土)
18:40
決勝
未定
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子日本代表 2026年試合日程・スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。