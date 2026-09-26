バレー男子アジア大会初戦はいつ？日本vsウズベキスタンの日程・中継予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は初戦でウズベキスタン代表と対戦する。
本記事では、バレー男子日本代表vsウズベキスタン代表について、日程、開始時間、テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。
バレー男子日本vsウズベキスタンの初戦はいつ？試合日程・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド・プールA第1戦でウズベキスタン代表と対戦する。
試合は2026年9月27日(日)19:20に開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
ラウンド
男子バレーボール 予選ラウンド・プールA第1戦
対戦カード
日本 vs ウズベキスタン
日程
2026年9月27日(日)
試合開始
19:20
会場
岡崎中央総合公園総合体育館
バレー男子日本代表の予選ラウンド日程は？
日本代表はプールAでウズベキスタン、カザフスタン、パキスタンと対戦する。
初戦から3日連続で19:20開始となっており、プールAの上位2チームが10月1日(木)からの決勝トーナメントへ進出する。
試合
日程
開始時間
対戦カード
第1戦
9月27日(日)
19:20～
日本 vs ウズベキスタン
第2戦
9月28日(月)
19:20～
日本 vs カザフスタン
第3戦
9月29日(火)
19:20～
日本 vs パキスタン
バレー男子日本vsウズベキスタンのテレビ放送・ネット配信予定は？
日本vsウズベキスタンは、地上波TBS系列で2026年9月27日(日)18:30～23:24の放送枠内で生中継が予定されている。
ネットではU-NEXTが19:20からライブ配信を予定しており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。また、TVerでもTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信が予定されている。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
TBS系列
18:30～23:24
地上波生中継予定
TVer
TBS放送時間に準拠
無料リアルタイム配信予定
U-NEXT
19:20～
ライブ配信・見逃し配信
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。