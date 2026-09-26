バレー男子アジア大会初戦はいつ？日本vsウズベキスタンの日程・中継予定│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

本記事では、バレー男子日本代表vsウズベキスタン代表について、日程、開始時間、テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。

バレー男子日本vsウズベキスタンの初戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド・プールA第1戦でウズベキスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月27日(日)19:20に開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バレーボール 予選ラウンド・プールA第1戦 対戦カード 日本 vs ウズベキスタン 日程 2026年9月27日(日) 試合開始 19:20 会場 岡崎中央総合公園総合体育館

バレー男子日本代表の予選ラウンド日程は？

日本代表はプールAでウズベキスタン、カザフスタン、パキスタンと対戦する。

初戦から3日連続で19:20開始となっており、プールAの上位2チームが10月1日(木)からの決勝トーナメントへ進出する。

試合 日程 開始時間 対戦カード 第1戦 9月27日(日) 19:20～ 日本 vs ウズベキスタン 第2戦 9月28日(月) 19:20～ 日本 vs カザフスタン 第3戦 9月29日(火) 19:20～ 日本 vs パキスタン

バレー男子日本vsウズベキスタンのテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vsウズベキスタンは、地上波TBS系列で2026年9月27日(日)18:30～23:24の放送枠内で生中継が予定されている。

ネットではU-NEXTが19:20からライブ配信を予定しており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。また、TVerでもTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信が予定されている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 18:30～23:24 地上波生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 19:20～ ライブ配信・見逃し配信

アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。