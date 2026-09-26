あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v Italy - Men's Volleyball Nations LeagueGetty Images Sport
【アジア大会】バレー男子・日本対ウズベキスタンはU-NEXTでライブ配信！無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

バレー男子アジア大会初戦はいつ？日本vsウズベキスタンの日程・中継予定│アジア競技大会

【男子バレー】日本vsウズベキスタンはいつ？アジア競技大会2026初戦の試合時間・テレビ放送・ライブ配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は初戦でウズベキスタン代表と対戦する。

【アジア大会】バレー男子・日本対ウズベキスタンはU-NEXTでライブ配信！無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、バレー男子日本代表vsウズベキスタン代表について、日程、開始時間、テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。

バレー男子日本vsウズベキスタンの初戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド・プールA第1戦でウズベキスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月27日(日)19:20に開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子バレーボール 予選ラウンド・プールA第1戦

対戦カード

日本 vs ウズベキスタン

日程

2026年9月27日(日)

試合開始

19:20

会場

岡崎中央総合公園総合体育館

【アジア大会】バレー男子・日本対ウズベキスタンはU-NEXTでライブ配信！無料トライアルに登録今すぐ視聴

バレー男子日本代表の予選ラウンド日程は？

日本代表はプールAでウズベキスタン、カザフスタン、パキスタンと対戦する。

初戦から3日連続で19:20開始となっており、プールAの上位2チームが10月1日(木)からの決勝トーナメントへ進出する。

試合

日程

開始時間

対戦カード

第1戦

9月27日(日)

19:20～

日本 vs ウズベキスタン

第2戦

9月28日(月)

19:20～

日本 vs カザフスタン

第3戦

9月29日(火)

19:20～

日本 vs パキスタン

【アジア大会】バレー男子・日本対ウズベキスタンはU-NEXTでライブ配信！無料トライアルに登録今すぐ視聴

バレー男子日本vsウズベキスタンのテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vsウズベキスタンは、地上波TBS系列で2026年9月27日(日)18:30～23:24の放送枠内で生中継が予定されている。

ネットではU-NEXTが19:20からライブ配信を予定しており、試合終了後の見逃し配信にも対応する。また、TVerでもTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信が予定されている。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

18:30～23:24

地上波生中継予定

TVer

TBS放送時間に準拠

無料リアルタイム配信予定

U-NEXT

19:20～

ライブ配信・見逃し配信

【アジア大会】バレー男子・日本対ウズベキスタンはU-NEXTでライブ配信！無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のは『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【アジア大会】バレー男子は予選からU-NEXTでライブ配信！まずは無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026｜関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー